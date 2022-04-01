الحلقة (36): لماذا هذا السّفْر؟

مقدّمة حركة القرآن المجيد في النّفس والمجتمع والتّاريخ

“حركة القرآن المجيد في النّفس والمجتمع والتّاريخ” هو قراءة مُحرّكة لما كان قد سبقني إليه الأوّلون. وهي محاولة للأخذ من كلّ نهج بطرف، فيها قديم أصيل وفيها جديد رديف أو بديل. ولكنّ اليقين الثّابت في هذا الجهد الذي آمل أن يلقى القبول، بفضل الله، هو أنّني تحاشيت في تحريره أربعة مزالق كانت مظنّة للطّعن في أعمال بعض من سبق ودريئة للتّخوّف ومكمن توجّس وذريعة تردّد وانكفاء.

الأوّل : استبعاد الإسرائيليّات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، رغم ما في بعضها من نفع وجـواز. لاسيما في القصص القرآني وفي أخبار من سبقوا فسادوا ثم بادوا. من عهد إسرائيل -عليه السّلام- إلى زمن عيسى -عليه السّلام-.

والثّاني : الإعراض عن الموضوع والمتروك والضّعيف من الأحاديث، إلاّ ما ندر في الفضائل ولم يضرّ في المسائل.

والثّالث : الاكتفاء بذكر العموميّات الفقهيّة وأصول الأحكام وعدم الخوض في التّفاصيل والخلافات، والإحالة على الكتب المعتمدة في فقه الأمّة.