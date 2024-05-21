الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا “بسعر حليب الأكياس المبستر”

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة يوم الثلاثاء ببومرداس، على إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا، في منتجات المجمّع العمومي للحليب “جيبلي”.

ويهدف هذا النظام إلى رفع حجم التجميع والإدماج وتثمين وإعادة بعث الإنتاج الوطني من الحليب الطازج، من خلال توجيه الحليب الطازج لإنتاج حليب منزوع الدسم جزئيا، وتسويقه بسعر 25 دينارا للتر.

وأعطى شرفة إشارة الانطلاق الرسمي للعمل بهذا النظام الجديد، على مستوى ملبنة ومجبنة بودواو. بحضور الرئيسة المديرة العامة للمجمّع سماح لحلوح، وممثلين عن وزارتي المالية والتجارة.

وقال الوزير بالمناسبة، إنه “سيتمّ تفعيل وتعميم النظام الجديد بالتدريج، ليشمل كل وحدات إنتاج المجمّع عبر التراب الوطني. على أن “يفتح المجال بعد ذلك لانخراط كل الفاعلين في هذا الميدان”.

من جهتها، أوضحت لحلوح أن النظام “سيسمح بتسويق حليب طازج منتوج محليا وبسعر مقنن. أي بنفس سعر حليب الأكياس المبستر المصنّع من مسحوق الحليب المستورد”.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه العملية “ستمكّن من تقليص فارق سعر الدعم لهذه المادة الأساسية بـ 18.28 دينارا، لصالح المنتوج المحلي”.

وأضافت أن المجمّع “سيعمل في خطوة أولى على تسويق حوالي 130 مليون لتر سنويا، قبل رفع الكمية بشكل متسارع”.