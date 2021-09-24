-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الحليب!
باقي بوخالفة
2021/09/24
74
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
تواصل عملية نقل جرحى حرائق الغابات للعلاج في تركيا
23 لقاء للعمامرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
لعمامرة يجتمع بنظيره الروسي وهذا ما دار بينهما..!
استرجاع 650 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة
أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حصيلة كورونا بالجزائر: 166 إصابة جديدة و10 وفيات
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. أبوجا تنهي الطموح المغربي
2021/09/22
الصحراء الغربية: رئيس حكومة اسبانيا يثير الملف أمام جمعية الأمم المتحدة
2021/09/24
الحالة الجوية ليوم السبت: استمرار موجة الحر في المناطق الشرقية
2021/09/24
بعد وفاة والديهما.. هذه حقيقة اعتزال الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم للفن!
2021/09/23
الأمم المتحدة تعلق على قرار غلق الجزائر لمجالها الجوي أمام المغرب
2021/09/24
الرأي
المزيد
هلال النفط… مرة أخرى
عبد الناصر بن عيسى
2021/09/24
ولاةٌ ما لهم من ولايتهم من شيء
عمار يزلي
2021/09/24
سلطان المعرفة!!
التهامي مجوري
2021/09/24
اللّوحات الرّقمية ليست تطورا
رشيد ولد بوسيافة
2021/09/22
“كابرانات” و”جنرالات”
محمد الهادي الحسني
2021/09/22