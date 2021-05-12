الحماية المدنية: أكثر من ألف حادث مرور خلال أسبوع فقط

أسفر عن وفاة 41 شخصا

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الأسبوع الفارط 1036 حادث مرور أسفر عن وفاة 41 شخص وجرح 1274 آخرين.

وحسب الحصيلة الأسبوعية للمصالح المعنية خلال الفترة الممتدة ما بين 02 الى 08 ماي 2021 فقد “سجلت وحدات الحماية المدنية 19884 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات، من بينها 10792 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 10272 جريح و مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة”.

وفي سياق حوادث المرور “قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1855 تـدخـل من أجل 1036 حادث مرور أدت إلى وفاة 41 شخص و جرح 1274 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية“.

وأوضحت أن “أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة الجلفة بوفاة 06 أشخاص و جرح 37 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 27 حوادث مرور”.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1067 تدخلا سمحت بإخـــماد 530 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وخلال نفس الفترة، “قامت وحداتنا في مجال العمليات المختلفة بـ 6170 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5338 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر”.