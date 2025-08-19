الحماية المدنية: أكثر من 20 حريقا في 8 ولايات

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 20 حريق غابات وأحراش خلال الساعات الماضية، مست مناطق متفرقة عبر 8 ولايات.

وتواصل مصالح الحماية المدنية جهودها في مواجهة الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات الوطن، حيث تم إخماد أغلبها، فيما لا تزال بعض العمليات متواصلة تحت المراقبة أو في طور الإخماد النهائي.

ونشرت الحماية المدنية بيانا مفصلا بشأن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 08سا00د، جاء فيه التفاصيل الآتية:

ولاية بجاية

تم إخماد عدة حرائق نهائيًا بكل من: تابلاكت (تاوريرت إغيل)، اغبان (أوزلاقن)، اغيل حسين (سوق الإثنين)، وآيت عنان (دَرَقينة).

يُسجل استمرار عملية الإخماد لحريق جديد في تابلاكت (يبعد 6 كلم عن موقع حريق أمس).

ولاية تيبازة

تمت السيطرة على حريق حي تكتاكة (الحطاطبة – القليعة)، ولا تزال العملية متواصلة في غابة برج الغولة (بلدية شرشال).

ولاية تيزي وزو

تم إخماد الحرائق في: أقرو (أيت خليلي)، لي شيريفي (أيت يحي موسى)، أيت إسعاد (إيفيغا – عزازقة)، إقر نصار (أفليسن – تيقزيرت).

الحراسة لا تزال قائمة في إكوسى (بوزغن) لمتابعة الوضع.

ولاية جيجل

تم إخماد الحريق في الأربعاء (بلدية الشُقفة).

حريق أولاد علي – جبل الكوف (زيامة منصورية) تحت الحراسة المستمرة.

ولاية سطيف

تم إخماد كافة الحرائق المسجلة في واد سوكة (حربيل)، أم لعلو (بوقاعة)، الروابط (بابور)، والحمامة (عين الروى).

البويرة – سيدي بلعباس – عنابة

تم إخماد حرائق قرية قرقور (الأخضرية)، دوار أولاد فارس (عين البرد – سيدي بلعباس)، ومنطقة بوحديد (بلدية عنابة) بشكل نهائي.