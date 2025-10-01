الحماية المدنية: أكثر من 2000 تدخل خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، يوم الأربعاء، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغ إجماليها 2870 تدخلًا، شملت عمليات مختلفة.

وحسب بيان للمصالح المعنية، فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2025 (حتى الساعة الثامنة صباحا)، تسجيل 2870 تدخل بمعدل تدخل كل 30 ثانية، منها 1921 إجلاء صحي و501 عملية مختلفة، شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

ففي سياق حوادث المرور، نفذت وحدات الحماية 165 تدخلًا عبر مختلف ولايات الوطن، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 214 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفيما يتعلق بالحرائق، تمكنت ذات الوحدات من إخماد حريقين حضريين في ولايتي برج بوعريريج وبسكرة دون تسجيل أي خسائر بشرية، حيث ساعد تدخل الإسعافات السريع في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة. يؤكد البيان.

أما في ولاية غليزان، فقد تدخلت فرق الحماية لإنقاذ شخص سقط في بئر أثناء أعمال تصليح مضخة بدوار البرايجية، حيث تم نقل الشخص المصاب، البالغ من العمر 47 سنة، إلى العيادة المحلية بعد أن تكفلت فرق الحماية المدنية بالجروح التي تعرض لها. وقد تم تجنيد ثلاث فرق للتدخل، بما في ذلك فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة.

وفي ولاية إليزي، تم استخراج جثة من تحت أنقاض تربة انهارت أثناء أشغال في قنوات الصرف الصحي بمنطقة لباشر، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وفيما يتعلق بجهاز حراسة الشواطئ والاستجمام، نفذت المصالح المعنية 36 تدخلًا، تم خلالها إنقاذ 9 أشخاص من الغرق المحقق، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخصًا. مع عدم تسجيل أي حالة وفاة غرقًا في البحر خلال نفس الفترة.

أما في مجال مكافحة حرائق الغابات، الأدغال، الحشائش اليابسة، المحاصيل الزراعية، الأشجار المثمرة، أحزمة التبن والنخيل، فقد تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 7 حرائق، شملت: حريقًا في الغابات، وآخر في الأدغال، بالإضافة إلىحريقين في الحشائش اليابسة، وحريقًا في الأشجار المثمرة، و2 حرائق في النخيل. وقد أسهم التدخل السريع في السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي المناطق المجاورة.