الحماية المدنية: إحصاء 16 حريق غابات وأدغال خلال 24 ساعة

أحصت مصالح الحماية المدنية في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الإثنين اندلاع 16 حريقًا طال الغابات والأدغال والأحراش عبر عدة ولايات، حيث لا تزال 3 حرائق قيد الإخماد، بينما تم إخماد 4 تحت الحراسة و9 نهائيًا.

وفي ولاية البليدة، يتواصل تدخل الفرق لإخماد حريق غابة بحي حقو فرعون ببلدية الشريعة، فيما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بتاشت ببلدية صوحان نهائيًا.

أما بولاية تيزي وزو، فما تزال عملية الإخماد متواصلة بقرية تقموت أعباش ببلدية أزفون، في حين تم إخماد حرائق بكل من قرية أيت عيشى (بلدية إجر)، تيزي حلوان (بلدية بونوح)، وقرية درانة (بلدية أبودرارن)، فيما تخضع بؤرة حريق بقرية أيت إسعد (بلدية إيفيغا) للحراسة.

وفي بومرداس، تم إخماد حريق الأدغال بقرية الطرفة ببلدية برج منايل، بينما يستمر العمل على الحراسة بقرية أولاد علي ببلدية شعبة العامر.

كما تم إخماد حرائق نهائيًا في ميلة (مشتة بوعشرة – بلدية الشيقارة) والبويرة (حلوان – بلدية أيت لعزيز)، في حين تخضع بؤرة أخرى للحراسة في المدية (دوار بن خاوة – بلدية وامري).

وبولاية بجاية، تخضع بؤرة حريق غابة بأيت عنان (بلدية درقينة) وأخرى ببوعيسي (بلدية تاسكريوت) لعمليات الحراسة والإخماد، بينما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بأنقوش (بلدية تاسكريوت).

كما تم تسجيل إخماد نهائي لحريق أدغال وأحراش بقرية سيد اناصر ببلدية جندل بولاية عين الدفلى.

تسخير إمكانيات كبرى لإخماد حريق غابة بالبليدة

وتتواصل جهود الحماية المدنية لإخماد حريق اندلع بغابة حقو فرعون ببلدية الشريعة في ولاية البليدة، حيث تم تنصيب مركز قيادة عملي وتدعيم فرق التدخل بوسائل إضافية من عدة ولايات.

وأفادت الحماية المدنية أنه تم تسخير الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لكل من ولايات البليدة والمدية، إضافة إلى الرتل المتنقل للوحدة الوطنية، والمفرزة الجهوية لولاية الشلف.

كما تم تجنيد مروحية من نوع MI26 وطائرة إخماد من نوع BE200 تابعة للجيش الوطني الشعبي لدعم عمليات التدخل.

وتجري عملية الإخماد تحت قيادة العقيد مولاي خليفة، مدير تنظيم وتنسيق العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية.