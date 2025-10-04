الحماية المدنية: إخماد حريق شبّ في شركة بالدار البيضاء

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن إخماد حريق اندلع صباح اليوم في الجناح الإداري لإحدى الشركات المتكونة من ثلاثة طوابق (R+02) ببلدية المحمدية، دائرة الدار البيضاء.

وأوضحت المصالح أن الحريق، الذي اندلع في حدود الساعة 05:54 صباحاً، تمت السيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي أجنحة المؤسسة، بعد تسخير إمكانيات هامة شملت 12 شاحنة إطفاء، و4 سلالم ميكانيكية، إضافة إلى سيارتي إسعاف.

بالجزائر العاصمة الحماية المدنية: استنفار واسع لإخماد حريق شركة في المحمدية

وتدخلت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم السبت على الساعة الخامسة و54 دقيقة لإخماد حريق اندلع في بناية تابعة لإحدى الشركات ببلدية المحمدية في دائرة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

وأفادت الحماية المدنية أن عملية الإخماد ما تزال متواصلة إلى غاية الآن، حيث تم تسخير 7 شاحنات إطفاء، وشاحنة للسلم الميكانيكي، إضافة إلى سيارتي إسعاف.