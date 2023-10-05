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الجزائر
وتسجيل 197 حادث مرور في آخر 24 ساعة..

الحماية المدنية: إخماد حريق غابة “بوزوران” بباتنة

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: إخماد حريق غابة “بوزوران” بباتنة
أرشيف

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، يوم الخميس، عن الحالة العامة للحرائق على مستوى ولايات الوطن في حدود الساعة الثامنة صباحا. 

وأفاد بيان الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنه تمّ إخماد حريق غابة “بوزوران” بلدية باتنة نهائيا.

حصيلة تدخلات الحماية المدنية في آخر 24 ساعة

كشفت الحماية المدنية عن حصيلة تدخل مصالحها، في آخر 24 ساعة، حيث بلغ  العدد الإجمالي للتدخلات 2996 تدخل، أي بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وسجلت ذات المصالح 197 حادث مرور خلال نفس الفترة (من 04 إلى 05 أكتوبر الجاري)، و11 تدخل بسبب حرائق الغطاء النباتي.

كما أفادت ذات الحصيلة تسجيل 69 تدخل بسبب الحرائق الحضرية والصناعية، 2241 تدخل للإجلاء الصحي، 478 لحوادث مختلقة، بينما لم تسجل أية حالة غرق.

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