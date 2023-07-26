الحماية المدنية: إخماد كل الحرائق باستثناء حريق واحد بسكيكدة

أكد المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، أنه تم إخماد كل حرائق الغابات التي مست عدة ولايات مند ليلة الاثنين، باستثناء حريق واحد بسكيكدة.

وأوضح العقيد أنه “بعد تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية نجحت مصالح الحماية المدنية في إخماد كل الحرائق التي مست عدة ولايات.”

وأضاف المتحدث أنه تم بنجاح التحكم في الحرائق، باستثناء حريق واحد على مستوى أولاد عطية بولاية سكيكدة الذي يتم حاليا العمل على إخماده”.

وتابع المتحدث أنه “سيتم إخماده نهائيا في الساعات القليلة القادمة”.