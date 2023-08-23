الحماية المدنية: إخماد معظم حرائق الغابات في 4 ولايات

تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد معظم الحرائق التي نشبت في غابات عدة ولايات من شمال البلاد.

فحسب ما تظهره الوضعية العامة للحرائق التي تنشرها ذات المصالح إلى غاية الواحدة 13:00 من زوال الأربعاء، فقد تم إخماد حريقين في المدية:

بقرية بني خليفة ببلدية وزرة،

وغابة كدية بوذراع ببلدية بعطة.

فيما تبقى عمليات الإخماد متواصلة لحريقي:

بني خدي ببلدية الحمدانية،

وواد بوحنش ببلدية وزرة في ذات الولاية.

كما تمكن عناصر الحماية المدنية من الإخماد النهائي لحريق في خنشلة:

بأغروت ماراون في بلدية مصارة.

وحريقين في بجاية:

بعنصر واد غاغ ببلدية برباشة،

وتمادغت ببلدية أوزلاقن.

فيما تبقى عمليات الحراسة متواصلة على مستوى حريق ويزران ببلدية آيت رزين بذات الولاية. وبولاية برج بوعريريج: