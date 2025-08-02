الحماية المدنية: إخماد 10 حرائق غابات عبر 8 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم السبت عن السيطرة التامة على سلسلة من حرائق الغطاء النباتي التي اندلعت عبر عدد من ولايات الوطن، مؤكدة إخمادها بشكل نهائي وذلك حسب الحصيلة الصباحية للوضعية العامة للحرائق على الساعة الثامنة ونصف (08:30) صباحًا.

وفي التفاصيل، تدخلت وحدات الإطفاء لإخماد حرائق غابات وأدغال وأحراش اندلعت في مواقع متفرقة، أبرزها حريق نشب بمنطقة النشيط في بلدية بودواو بولاية بومرداس، حيث تم إخماده نهائيًا.

وشهدت ولاية ميلة بدورها حريقًا في أدغال وأحراش منطقة مشتة الكاف، عين أم الخيوط ببلدية دراجي بوصلاح، وتمت السيطرة عليه بالكامل.

وفي ولاية سطيف، تم تسجيل حريقين: الأول بغابة تقع على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة الهوى عبد الرحمان في بلدية الولجة، والثاني في دوار سيدي موسى ببلدية تيزي نبشار، وقد أخمد كلاهما بنجاح.

أما في ولاية الشلف، فقد أخمدت فرق الحماية المدنية حريق غابة اندلع بمنطقة كاف كالة ببلدية سيدي عبد الرحمان، بينما شهدت ولاية باتنة حريقًا بغابة تيرشوين ببلدية تاكسلانت تم احتواؤه.

وفي ولاية البويرة، اندلع حريق في غابة أولاد علي ببلدية سور الغزلان وتمت السيطرة عليه دون أضرار كبيرة. كما تم إخماد حريق اندلع في منطقة حوش القاضي ببلدية سوحان.

وسجلت ولاية تيزي وزو حريقًا في قرية هنية ببلدية ذراع الميزان، تم التعامل معه وإخماده، في حين تدخلت فرق الإطفاء في ولاية بجاية لإخماد حريقين شملا منطقتي تالة خالد وعين سخون بكل من بلديتي أوقاس وبجاية.