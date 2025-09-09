الحماية المدنية: إخماد 10 حرائق غابية عبر 8 ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الثلاثاء، اندلاع 10 حرائق غطاء نباتي عبر عدة ولايات، تم إخمادها جميعًا بشكل نهائي دون تسجيل عمليات جارية أو حرائق تحت الحراسة.

ففي ولاية الجزائر العاصمة، تم إخماد حريق أحراش بمنطقة لاقلاسيار ببلدية باش جراح، بينما شهدت ولاية جيجل إخماد حريق غابة بمنطقة زبيشة ببلدية بوسيف أولاد عسكري، وحريق أحراش آخر ببوحمدون ببلدية الأمير عبد القادر.

أما ولاية سكيكدة، فقد سجلت إخماد حريق غابة بجبل ماشيو ببلدية الشرايع، في حين أخمدت وحدات التدخل بولاية سوق أهراس حريقين بكل من مشتة دكمة ومشتة فج نويصر ببلدية مشروحة.

كما شهدت ولاية تيزي وزو إخماد حريق غابة بمنطقة آيت عقاد ببلدية أيت بومهدي، وولاية الشلف إخماد حريق غابة بحي حسان ببلدية بني حواء، إلى جانب ولاية سطيف التي تم فيها إخماد حريق أحراش بقرية لارباع ببلدية بابور، وأخيرًا ولاية بجاية التي أخمدت حريق أحراش بمنطقة أصْرصاط ببلدية درقينة.