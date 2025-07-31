الحماية المدنية: إخماد 11 حريق غابات عبر 7 ولايات

تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد جميع حرائق الغابات والأدغال والأحراش التي تم تسجيلها خلال الساعات الأخيرة بعدد من ولايات الوطن، وذلك حسب الحصيلة الصباحية للوضعية العامة للحرائق على الساعة الثامنة (08:00) صباحًا.

ففي ولاية تيبازة، تم إخماد حريق غابة ببلدية شرشال بالمكان المسمى ذراع القنين، في حين تم بولاية بجاية السيطرة على حريق غابة ببلدية إغرم بمنطقة مشطة.

وفي ولاية بومرداس، تدخلت فرق الإطفاء لإخماد عدة حرائق طالت الأدغال والأحراش، شملت قرية آيت عمارة ببلدية تيمزريت، ومواقع أخرى ببلديات بني عمران، برج منايل (قرية علوان تيزي لعلي سليمان)، وأولاد عيسى (وادي عيسي)، حيث تمت السيطرة عليها جميعًا.

أما في ولاية جيجل، فقد تم إخماد حريقين ببلديتي تاكسنة وأولاد يحيى خدروش، وبالضبط بمنطقتي بوزنطار واشيو.

وفي تيزي وزو، تدخلت المصالح المختصة لإطفاء حرائق نشبت بكل من بلدية بني دوالة وسط المدينة، وقرية تينسيون بعزازقة، وتمت السيطرة عليها.

كما تم إخماد حريقين بولاية الطارف في بلدية عين العسل على مستوى قريتي بن سبتي وداي السبع، وكذا حريق غابة في بلدية بودربالة بولاية البويرة، بمنطقة قرية الحجاجير.