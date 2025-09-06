-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الحماية المدنية: إخماد 12 حريقًا للغطاء النباتي عبر 6 ولايات

محمد فاسي
الحماية المدنية: إخماد 12 حريقًا للغطاء النباتي عبر 6 ولايات
الحماية المدنية
جانب من عمليات الإخماد

سجّلت مصالح الحماية المدنية في حصيلتها اليومية الخاصة بحرائق الغطاء النباتي في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم السبت، اندلاع 12 حريقًا عبر عدد من ولايات الوطن، شملت الغابات والأحراش والأشجار المثمرة والنخيل، حيث تم إخمادها جميعًا نهائيًا دون تسجيل عمليات جارية أو حرائق تحت الحراسة.

وبحسب الحصيلة، بلغ عدد حرائق الغابات والأدغال والأحراش 7 حرائق، تم إخمادها نهائيًا في ولايات بجاية (3 حرائق بكل من أكفادو، أوزلاقن وأوقاس)، تيبازة (حريق واحد بغابة الزواوي – بلدية الناطور)، سطيف (حريقان ببوسلام والعلمة)، وتلمسان (حريق واحد بعين الغرابة).

كما تم تسجيل 5 حرائق بالمحاصيل الزراعية، أُخمدت بالكامل، من بينها حرائق أشجار مثمرة في المدية (بلديتا العمارية ووادي حربيل)، سطيف (بلدية عين لقراج) وبجاية (بلدية سمعون)، إضافة إلى حريق نخيل بحي حركات في ورقلة.

