الحماية المدنية: إخماد 127 حريقًا واستمرار مكافحة 19 بؤرة عبر 11 ولاية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الإثنين، إخماد 127 حريقًا من أصل 146 حريقًا سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، فيما تتواصل عمليات مكافحة 19 حريقًا عبر 11 ولاية، مع الاستعانة بطائرات من نوع Mi-26 التابعة للجيش الوطني الشعبي لدعم جهود الإخماد في عدد من المناطق.

وأوضحت الحماية المدنية، في حصيلة عملياتها المتوقفة عند الساعة السابعة صباحًا، أن الحرائق المتواصلة تتوزع على ولايات سكيكدة بـ 6 حرائق، وسوق أهراس بـ 3 حرائق، والبويرة بحريقين، فيما سُجل حريق واحد بكل من عنابة، وبجاية، وقالمة، والمدية، والطارف، وميلة، ومعسكر، وخنشلة.

وفي ولاية عنابة، تتواصل جهود فرق الإطفاء لإخماد حريق غابي بالمكان المسمى “بوزيزي” ببلدية سرايدي.

أما في ولاية سكيكدة، فتتواصل عمليات الإخماد بعدة بؤر، تشمل حريقًا غابيًا بمنطقة وادي زقار ببلدية عين قشرة، حيث تم تسخير طائرتين من نوع Mi-26 تابعتين للجيش الوطني الشعبي، إلى جانب حريق غابي بمنطقة لقبيبة ببلدية الشرايع، وحريق بالمكان المسمى قنقيطة ببلدية سيدي مزغيش، إضافة إلى حريق بمنطقة بوخزر ببلدية الزيتونة، تدعمه أيضًا طائرتان من النوع نفسه.

وفي ولاية قالمة، لا تزال فرق التدخل تواصل إخماد حريق غابي بالمكان المسمى لقبيبة ببلدية نشماية، كما تتواصل عمليات الإخماد بولاية البويرة إثر اندلاع حريق غابي بمنطقة وادي كدارة التابعة لبلدية الهاشمية.

وفي ولاية معسكر، تتواصل جهود إخماد حريق غابي بالمكان المسمى دوار القريف ببلدية ماقضة، بينما تواصل فرق الحماية المدنية، مدعومة بطائرتين من نوع Mi-26 تابعتين للجيش الوطني الشعبي، مكافحة حريق غابي ببلدية حناشة في ولاية المدية.

وبحسب الحصيلة، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 146 حريقًا، تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 127 منها، فيما لا تزال عمليات التدخل متواصلة للسيطرة على 19 حريقًا عبر الولايات المعنية، مع تسخير مختلف الوسائل البشرية والمادية والجوية للحد من انتشار النيران.