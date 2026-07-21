الحماية المدنية: إخماد 130 حريقًا واستمرار 42 بؤرة عبر 14 ولاية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية تسجيل 172 حريقًا للغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 21 جويلية 2026، مؤكدة إخماد 130 حريقًا، فيما تتواصل جهود الإطفاء للسيطرة على 42 حريقًا عبر 14 ولاية، وذلك إلى غاية الساعة السابعة صباحًا.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الحرائق المتواصلة تتوزع على ولايات سكيكدة بـ 12 حريقًا، الطارف بـ 5 حرائق، بجاية بـ 4، وعنابة وسوق أهراس وقالمة بـ 3 حرائق لكل منها، ومعسكر وميلة وجيجل وقسنطينة بحريقين لكل ولاية، إضافة إلى حريق واحد بكل من البويرة والمدية وسطيف وتيزي وزو.

وفي ولاية بجاية، تتواصل عمليات إخماد الحريق ببلدية بوخليفة، حيث تم إخلاء قرية إيفوغالن، مع تسجيل خطر يهدد قريتي أغلمون وإخرازن، فيما تدعم العملية طائرتان من نوع Mi-26.

وفي ولاية عنابة، تتواصل عمليات الإخماد ببلدية سرايدي، على مستوى منطقتي سيدي بومدين وبوزيزي، بمشاركة طائرتين من النوع نفسه.

وسجلت ولاية سكيكدة أكبر عدد من الحرائق النشطة، شملت بلديات عين قشرة بمناطق وادي زڨوار وبني رحمة والبطحة والصفصافة والعضامة، والشرايع بمناطق الكبيبة وتمنار وأرسلان واحميد والعرافي وعين اغبال، وعين شرشار بمناطق البكوش وفرفور ووادي زهار والناصرية وشرشار، إضافة إلى بلديات عين بوزيان (منطقة العيادة)، وعزابة، وجندل سعيدي، والسبت.

كما تتواصل عمليات الإطفاء بولاية قالمة في بلديات نشماية (كبيكبة)، وحمام دباغ (جبل دباغ)، والركنية (كاف الرايب)، وبولاية البويرة في بلدية الهاشمية بمنطقة وادي غمارة، وبولاية المدية في بلدية الحناشة، وبولاية معسكر في بلدية نسمط، وبولاية الطارف في بلدية عين الكرمة بمنطقة الزوايدية، إضافة إلى بلدية أولاد عسكر بولاية جيجل.