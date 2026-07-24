الحماية المدنية: إخماد 141 حريقًا واستمرار مكافحة 18 بؤرة عبر 12 ولاية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية تسجيل 159 حريقًا للغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 24 جويلية 2026، إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من اليوم الجمعة، مؤكدة إخماد 141 حريقًا، فيما لا تزال 18 بؤرة قيد الإخماد والتبريد عبر 12 ولاية.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحرائق المتواصلة تتوزع على ولايات عنابة (حريق واحد)، سوق أهراس (3 حرائق)، سكيكدة (حريق واحد)، البويرة (حريق واحد)، الطارف (حريقان)، جيجل (حريق واحد)، قسنطينة (حريق واحد)، بجاية (حريقان)، سعيدة (حريق واحد)، ميلة (3 حرائق)، المدية (حريق واحد)، وتيزي وزو (حريق واحد).

وفي التفاصيل، أفادت المديرية بأن الحريق المسجل ببلدية سرايدي في ولاية عنابة، بمنطقة بوزيزي، أصبح تحت السيطرة، فيما تتواصل عمليات معالجة بعض البؤر المشتعلة وبقايا الجمر.

وفي ولاية سكيكدة، تواصل فرق التدخل عمليات معالجة بقايا الجمر وإخماد البؤر المشتعلة المتبقية ببلدية عين قشرة، بينما تتواصل عمليات التبريد ومعالجة البؤر ببلدية الهاشمية في ولاية البويرة.

أما بولاية سعيدة، فلا تزال بعض بؤر الحريق بمنطقة سيدي سعادة التابعة لبلدية دوي ثابت قيد المعالجة، في حين تتواصل بولاية سوق أهراس عمليات إخماد البؤر المشتعلة وتبريد بقايا الجمر بمشتة خبوشة التابعة لبلدية أولاد إدريس.

وفي ولاية قسنطينة، تتواصل عمليات معالجة وتبريد البؤر المشتعلة ببلدية ابن زياد، بينما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق المسجل ببلدية قسنطينة بشكل كامل.

كما تواصل فرق التدخل بولاية تيزي وزو عمليات معالجة البؤر المشتعلة المتبقية بمنطقة تخليجث التابعة لبلدية أبي يوسف، في إطار الجهود الرامية إلى السيطرة النهائية على الحرائق ومنع تجددها.