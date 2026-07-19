الحماية المدنية: إخماد 160 حريقًا واستمرار 13 بؤرة عبر 6 ولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية أن مصالحها سجلت، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 19 جويلية 2026، ما مجموعه 173 حريقًا مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل، تمكنت من إخماد 160 منها، فيما لا تزال 13 بؤرة حريق قيد الإخماد إلى غاية الساعة السابعة صباحًا.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها أن الحرائق المتواصلة تتوزع عبر ست ولايات، بواقع ستة حرائق بولاية سكيكدة، وحريقين بكل من بجاية وسوق أهراس، وحريق واحد في كل من عنابة والبليدة وبرج بوعريريج.

وفي عنابة، لا يزال الحريق المسجل ببلدية سرايدي، في المكان المسمى سيدي بومدين، متواصلًا ونشطًا، مع تهديد لإحدى القرى، ما استدعى طلب دعم جوي للمساهمة في عمليات الإخماد.

وفي ولاية البليدة، تتواصل عمليات مكافحة الحريق ببلدية حمام ملوان، حيث لا تزال الفرق الميدانية تعمل على احتواء النيران وإخمادها.

أما بولاية سكيكدة، فتتواصل الجهود لإخماد عدة حرائق، أبرزها الحريق المسجل ببلدية عين قشرة بمنطقة صفصافة، الذي لا يزال نشطًا ويهدد إحدى القرى، مع تسخير دعم جوي للتدخل.

كما يستمر الحريق ببلدية الشرايع في مناطق لقبيبة وتامنار والحمايل، حيث تمكنت الفرق المتدخلة من تأمين وحماية خط أنبوب الغاز (غازودوك) طوال الليل، إلى جانب طلب دعم جوي بمنطقة تامنار. وفي بلدية عين شرشار بمنطقة فرفور، لا يزال حريق الغابة متواصلًا وتستمر عمليات إخماده.

وفي ولاية الطارف، أفادت الحماية المدنية بأن الحريق المسجل ببلدية الشافية، بالمكان المسمى المناصرية، أصبح تحت السيطرة، فيما تتركز التدخلات حاليًا على إخماد بقايا الجمرات والدخان ومنع تجدد اشتعال النيران.