الحماية المدنية: إخماد 18 حريقًا للغطاء النباتي خلال 24 ساعة

سجّلت مصالح الحماية المدنية في حصيلتها اليومية الخاصة بحرائق الغطاء النباتي في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الخميس، اندلاع 18 حريقًا للغابات والأدغال والأحراش، تم إخمادها جميعًا نهائيًا.

وجاءت الحصيلة موزعة عبر عدة ولايات، حيث شهدت ولاية الشلف حريقًا بالأدغال والأحراش في دوار بني عبد السلام ببلدية بني حواء، تم إخماده نهائيًا.

وفي بجاية اندلعت خمسة حرائق بمناطق تماداغث (بلدية أوزلاقن)، مرج وامان (بلدية أميزور)، حي 600 مسكن (بلدية بجاية)، بردون (بلدية برباشة)، والماثن (بلدية شميني)، وقد تم السيطرة عليها جميعًا.

كما شهدت ولاية تيزي وزو أربعة حرائق شملت وسط مدينة عين الحمام، منطقة القهوة ببلدية فريحة، سودواست، وتاسادورث ببلدية تيزي وزو، وتم إخمادها نهائيًا.

أما في جيجل فقد اندلع حريق بغابة بوعفرون ببلدية جيملة، بينما سجلت سطيف حريقًا بالأدغال في قرية اغزر ببلدية قنزات، وتمت السيطرة عليهما.

وفي ولاية قالمة أُخمد حريقان بكل من جبل الأوراس ببلدية الدهوارة، وعين تحممين ببلدية مجاز الصفاء، فيما سجلت بومرداس حريقًا في قرية غمراسة ببلدية يسر.

كما تم إخماد حريق بغابة عين الحلاليف ببلدية الأزهرية في تيسمسيلت، وحريق آخر بالأدغال في مشتة عين شكوة ببلدية مشروحة بولاية سوق أهراس. وفي برج بوعريريج تم إخماد حريق غابة بالمنطقة الحدودية بين قنزات وبلدية تسمرت.