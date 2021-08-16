الحماية المدنية: إخماد 41 حريقا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة و8 أخرى لا تزال مشتعلة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الإثنين، عن إخماد 41 حريقا عبر 9 ولايات فيما لا تزال تعمل على إطفاء 8 حرائق أخرى عبر 7 ولايات.

وأفادت حصيلة الـ 24 ساعة الأخيرة للمصالح المعنية أن وحداتها قامت بإخماد 41 حريق غابة، أدغال وأحراش على مستوى 09 ولايات.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات : تيزي وزو أخمدة فيها 24 حريق، بجاية 5 حرائق، الطارف 4حرائق، جيجل حريقين، سطيف حريقين، وحريق واحد على مستوى ولايات المدية، قالمة، سكيكدة والبويرة.

فيما تتواصل فرق الحماية المدنية رفقة المصالح المختصة على إخماد 8 حرائق عبر 7 ولايات، جيجل حريقين، تيزي وزو حريق، بجاية، حريق سطيف حريق، عنابة حريق عين الدفلى حريق تيبازة حريق.

19 حريقا لا يزال مشتعلا عبر 10 ولايات الأحد

أكدت مصالح الحماية المدنيةـ الأحد، أنها تعمل على إخماد 19 حريق لا يزال مشتعلا عبر 10 ولايات.

وحسب بيان للمصالح المعنية “تواصل فرق الحماية المدنية رفقة المصالح المختصة على إخماد 19 حريق عبر 10 ولايات، بجاية 6 حرائق، الطارف 3 حرائق، وحريقين عبر ولايات تيزي وزو، سطيف، قالمة، وحريق واحد في ولايات: عين الدفلى، عنابة، البويرة وولاية سكيكدة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة بإخماد 33 حريق على مستوى 12 ولاية، بكل من ولايات: تيزي وزو أخمدت فيها 17 حريق، بجاية 3 حرائق، جيجل حريقين، بومرداس حريقين، المدية حريقين، وحريق واحد على مستوى ولايات الطارف، تبسة، سكيكدة، تيارت، باتنة، ميلة، وسوق أهراس.

الحماية المدنية: 29 حريقا لا يزال مشتعلا عبر 13 ولاية السبت 14 أوت

أكدت مصالح الحماية المدنية أنها تعمل حاليا على إخماد 29 حريقا لا يزال مشتعلا عبر 13 ولاية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، السبت في آخر حصيلة لها، أنها تعمل على أطفاء 7 حرائق بتيزي وزو و 5 حرائق بجاية، 4 حرائق بكل من بجيجل والطارف، حريقين بسطيف وحريق واحد بكل ولايات عنابة وقالمة وعين الدفلى والبويرة وتبسة وتيارت والمدية.

كما كشفت الحماية المدنية أنه تمخ إخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة منها 10 بتيزي وزو و7 بجيجل و5 بالطارف.

الحماية المدنية: تسجيل 51 حريق عبر 16 ولاية..والطارف الأكثر تضررا الجمعة 13 أوت

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، الجمعة، عن تسجيل 51 حريق عبر 16 ولاية وذلك إلى غاية الساعة 16و30 دقيقة.

بيان المديرية العام للحماية المدنية

وضعية حرائق الغابات الساعة 16و30 دقيقة ، 51 حريق عبر 16 ولاية

الطارف 08، جيجل 10، بجاية 11، سطيف 03، سوق أهراس 03، تيزي وزو 03 ، بومرداس 02، البويرة 02 و 01 حريق بولايات، عين الدفلى، عنابة، قالمة، تبسة، سكيكدة، الشلف، برج بو عريرج، وتيارت.

الحماية المدنية: إخماد 76 حريقا عبر 15 ولاية

أخمدت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 76 حريقا بين غابة، أدغال أحراش عبر 15 ولاية.

وأضح بيان للحماية المدنية، الجمعة، أن الحرائق المتحكم فيها كانت على مستوى ولاية تيزي وزو حيث تم إخماد 40 حريقا ولاية الطارف 11 حريقا، بجاية 08 حرائقا، جيجل 04 حرائق، البليدة 04 حرائق، بالإضافة إلى إخماد 02 حريقين بولايات عين الدفلى، سوق أهراس، المدية، سكيكدة وكذا إخماد 01 حريق في ولايات تبسة، عنابة، بومرداس وولاية برج بوعريريج.

وأكدت الحماية المدنية أنها وحداتها تعمل حاليا رفقة المصالح المختصة وهذا بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية على إخماد 35 حريقا عبر 11 ولاية، بولاية جيجل 09 حرائق، بجاية بـ 07 حرائق، ولاية الطارف بـ 06 حرائق، بقالمة 03 حرائق، سوق أهراس 03 حرائق، الشلف 02 حريقين، بومرداس، و واحد حريق عنابة، عين الدفلى، وولاية معسكر.

وأضاف البيان أنه تم بولاية تيزي وزو ، إخماد كل الحرائق المشتعلة، بحيث يقوم الأعوان حاليا بعملية الحراسة ، لتفادي إعادة نشوب الحرائق، بحيث يتطلب على المواطنين الحيطة والحذر في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية.

الحماية المدنية: 92 حريقا لا يزال مشتعلا عبر 16 ولاية الخميس 12 أوت

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية، قد كشفت أن فرقها تعمل حاليا على إخماد 92 حريقا لا يزال مشتعلا عبر 16 ولاية.

وأكدت المديرية، يوم 12 أوت الجاري، في بيان لها أن 92 حريقا لا زال مشتعلا عبر 16 ولاية من بينها 37 حريقا في تيزي وزو لوحدها.

وأضاف بيان الحماية المدنية أن الفرق تعمل على إطفاء 15 حريقا في الطارف، 8 حرائق بجيجل، 11 ببجاية، 4 حرائق بسوق أهراس وحريقين، بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف وحريق في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس.

الحماية المدنية: 24 حريقا لا يزال مشتعلا بتيزي وزو والعدد مرشح للإرتفاع

أكد المكلف بالإعلام في المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، الثلاثاء 10 أوت الجاري، أن 24 حريقا لا يزال مشتعلا بولاية تيزي وزو لوحدها، متوقعا ارتفاع عدد الحرائق بسبب موجة الحر.

وأوضح المتحدث في تصريح للشروق نيوز أن مصالحه تعمل حاليا على إخماد 69 حريقا عبر 17 ولاية،منها 24 حريقا لا يزال مشتعلا بولاية تيزي وزو لوحدها.

وقال برناوي إن عدد الحرائق مرشح للارتفاع بسبب موجة الحر التي تشهدها المنطقة والرياح، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجيش والأمن لاحتواء الحرائق.

محافظ الغابات بتيزي وزو: الحرائق أتلفت 20 ألف هتكارا بالولاية

كشف محافظ الغابات لولاية تيزي وز محمد ولد يوسف أن الحرائق التي تشهدها الولاية أدت إلى إتلاف 20 ألف هكتار ولا يزال 23 حريقا مشتعلا بعد إخماد 80 منها.

وأوضح ولد يوسف، في تصريح للتلفزيون العمومي، الأربعاء، أن الولاية سجلت 103 حريقا عبر كامل اقليمها.

ووجه ولد يوسف نداءه للمواطنين بعدم المغامرة والبقاء في بيوتهم القريبة من ألسنة اللهب وطلب منهم التوجه إلى مراكز الايواء.

وأوضح المتحدث أن درجات الحرارة حسب نشرية خاصة ستواصل الارتفاع مع تسجيل رياح قد تعيق عمليات إخماد الحرائق.

الحصيلة الأولية لحرائق الغابات: ارتفاع عدد الوفيات إلى42 شهيدا بين مدني وعسكري

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء 10 أوت الجاري، عن إحصاء 17 شهيدا مدنيا على مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف و25 عسكري جراء الحرائق الأخيرة.

وصبيحة الثلاثاء، أعلنت مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 7 وفيات منها 6 ضحايا بولاية تيزي وزو ووفاة واحدة بولاية سطيف.

وأوضحت المصالح في بيان لها أن “هذه الحرائق تسببت في عدة خسائر في الغطاء النباتي، وكذا في 7 حالات وفيات منها 6 في ولاية تيزي وزو و 1 شخص بولاية سطيف ويتعلق الأمر بـ 01 إمرأة تبلغ من العمر 23 سنة بقرية أيت لحسن، ببلدية بني يني، 01 شخص 65 سنة ببلدية بني يني، 01 شخص 52 بغابة قرية أيت بوهوني ببلدية عزازقة، 01 شخص 28 سنة بقرية تنغيشت ببلدية عزازقة وكذا 01 شخص أخر بقرية إيفيغة ببلدية عزازقة، و 01 شخص أخر توفي على مستوى المستشفى أصيب بحروق من الدرجة 03. وكذا و 01 وفاة شخص 85 سنة بولاية سطيف ببلدية سيدي عبد العزيز” .

وأكد المصدر ذاته أنه “خلال الفترة من 09 أوت إلى غاية صبيحة اليوم، سجلت مصالح الحماية المدنية إندلاع عدة حرائق غابات مقدرة بـ 36 حريق عبر 18 ولاية: ولاية تيزي وزو 19 حريق، خنشلة 02، ولاية تبسة، ولاية جيجل 04 حرائق ، ولاية المدية، ولاية تيارت، ولاية سطيف، ولاية بجاية 04 حرائق، ولاية البويرة، ولاية برج بوعريريج، ولاية سكيكدة، ولاية بومرداس، ولاية قالمة، ولاية خنشلة، ولاية البليدة، الطارف، عنابة”.

وأضاف أن أهم هذه الحرائق سجلت على مستوى ولاية تيزي وزو بـ 19 حريق عبر بلديات أقبيل، إيجر، أيت تودارت، أبي يوسف، إيفيغة، الأربعاء نثي راثن، واسيف، بني دوالة، أعطافن، إيلولة، واضية و بلدية عين الحمام .

وأشار إلى أنه لحد الساعة تم إخماد 12 حريقا عبر ولاية تيزي وزو وكذا عدة حرائق عبر ولايات البويرة، برج بوعريريج سكيكدة، بومرداس، قالمة، خنشلة، تبسة، البليدة.

محافظ الغابات لولاية تيزي وزو: الحرائق كانت مفتعلة وبتدبير شيطاني

قال محافظ الغابات لولاية تيزي وزو ولد محمد يوسف، الثلاثاء، إن الحرائق التي اندلعت بالولاية هي عمل إجرامي وبتدبير شيطاني

وأكد المحافظ في تصريح للتلفزيون العمومي أن الحرائق التي شهدتها الولاية هي بفعل فاعل ، مضيفا أنها من المستحيل أن تكون طبيعية والأماكن اختيرت بعناية وفيها تدبير شيطاني.

وأضاف أن هذه الحرائق اختير لها يوم تكون فيه درجة الحرارة عالية وكذا رياح نسبية مما أدى إلى انتشارها بسرعة.

الحصيلة الأولية لحرائق الغابات: 6 وفيات وخسائر مادية معتبرة

أعلن المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي، الثلاثاء 10 أوت الجاري، عن تسجيل 6 وفيات جراء حرائق الغابات المسجلة أمس الإثنين عبر العديد من الولايات.

وأوضح محمودي في تصريح للشروق نيوز أنه تم تسجيل لحد الساعة وفاة 5 أشخاص بتيزي وزو وشخص واحد بسطيف.

وأكد أنه تم تسجيل 25 حريقا في تيزي وزو في 24 ساعة، موضحا أن العدد الكبير للحرائق بتيزي وزو يرجح فرضية افتعالها.

من جهته كشف الملازم برناوي نسيم مكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية في تصريح للشروق نيوز، الثلاثاء، أن مصالحه تعمل على إخماد 30 حريق عبر 8 ولايات أهمها 15 حريق كبير بولاية تيزي وزو.

كما أكد أن ولاية تيزي وزو وحدها شهدت أكثر من 25 بؤرة حريق اشتعلت تقريبا في نفس التوقيت، لكن أكبرها كان 15 حريق.

توقيف 03 أشخاص مشتبه بهم في افتعال حرائق ولاية المدية

كشف والي ولاية المدية جهيد موس للاذاعة الجزائرية من المدية عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة بلدية الحوضان دائرة تابلاط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي حسب المصدر ذاته من توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا النار في الغابات هذا وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر.

الحماية المدنية: محاولات لإخماد 31 حريق بغابات 14 ولاية

تعمل فرق الحماية المدنية، منذ ساعات على إخماد 31 حريق غابة على مستوى 14 ولاية.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية “تعمل فرق الحماية المدنية حاليا على إخماد 31 حريق غابة عبر 14 ولاية، في كل من : ولاية تيزي وزو 10 حرائق، جيجل 04 حرائق، البويرة 02، سطيف 02، خنشلة 02، قالمة 02، بجاية 02 حريقين، و 01 حريق عبر ولايات برج بوعريريج، بومرداس، تيارت، المدية، تبسة، البليدة وولاية سكيكدة.”