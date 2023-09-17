الحماية المدنية: إخماد 41 حريقا من أصل 59 عبر 11 ولاية

تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لمكافحة عدة حرائق للغابات منذ ليلة السبت، حيث تم إخماد 41 حريقا من أصل 59 عبر 11 ولاية.

جاء هذا في حصيلة مصالح الحماية المدنية حول وضعية حرائق الغابات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى غاية منتصف نهار الأحد.

وذكرت حصيلة الحماية المدنية أماكن توزّع بعض الحرائق المسجّلة في الفترة المذكورة بالشكل التالي:

بجاية (28 حريق)، تيزي وزو (10 حرائق)، بومرداس (10 حرائق)، جيجل (03 حرائق) سكيكدة (02 حريقين)، البليدة (02 حريقين)، البويرة (حريق واحد)، وسطيف (حريق واحد).

وقالت ذات المصالح إن عمليات الإطفاء تتواصل في ظروف جوية صعبة، بسبب هبوب قوي للرياح، ما زاد من سرعة انتشار الحرائق.

فيديو لتدخّل طائرات الإطفاء لإخماد حريق في بجاية

وأظهر مقطع فيديو نشرته مصالح الحماية المدنية يوم السبت، جانبا من تدخلات طائرات الإطفاء، لإخماد حريق بمنطقة بوليماط في ولاية بجاية.

ونشرت ذات المصالح في وقت سابق من اليوم، وضعية حرائق الغابات التي نشبت بولايتي بجاية وتيزي وزو. إلى غاية صباح السبت.

ويستمرّ تدخّل عناصر الإطفاء لإخماد حريق نشب في غابة عش الباز ببجاية. في حين تمّ إخماد حريقين بغابة إيفداسن بولاية تيزي وزو، وبمهوي في بلدية تيشي ببجاية أيضا.