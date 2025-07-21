الحماية المدنية: إخماد 47 حريق غابات عبر 14 ولاية

سجلت مختلف وحدات الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين على الساعة 08:30، حالة استقرار نسبي في حرائق الغابات، حيث تم إخماد 47 حريقًا بشكل نهائي عبر 14 ولاية، فيما تتواصل عمليات الحراسة والإخماد في بعض المواقع المحدودة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية هذه هي الوضعية المفصلة لحالة الحرائق حسب الولايات:

بجاية: أكبر عدد من الحرائق بـ13 حريقًا تم إخمادها نهائيًا.

أكبر عدد من الحرائق بـ13 حريقًا تم إخمادها نهائيًا. تيزي وزو: إخماد 18 حريقًا منها 16 بشكل نهائي، فيما تتواصل عملية الحراسة لحريقين آخرين.

إخماد 18 حريقًا منها 16 بشكل نهائي، فيما تتواصل عملية الحراسة لحريقين آخرين. جيجل: إخماد 3 حرائق نهائيًا.

إخماد 3 حرائق نهائيًا. سطيف: إخماد حريقين بشكل تام.

إخماد حريقين بشكل تام. سكيكدة: حريق واحد لا تزال عملية الإخماد جارية بشأنه، وآخر تم إخماده مع استمرار الحراسة.

حريق واحد لا تزال عملية الإخماد جارية بشأنه، وآخر تم إخماده مع استمرار الحراسة. باتنة، الشلف، الجزائر العاصمة، برج بوعريريج، عين تموشنت: سجلت كل منها حريقًا واحدًا تم إخماده نهائيًا.

سجلت كل منها حريقًا واحدًا تم إخماده نهائيًا. تبسة: حريق واحد تم إخماده وتستمر الحراسة عليه.

حريق واحد تم إخماده وتستمر الحراسة عليه. بومرداس وسوق أهراس: إخماد حريقين في كل ولاية دون تسجيل أضرار إضافية.