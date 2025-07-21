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الجزائر

الحماية المدنية: إخماد 47 حريق غابات عبر 14 ولاية

محمد فاسي
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الحماية المدنية: إخماد 47 حريق غابات عبر 14 ولاية
ح.م
أعوان الحماية المدنية في عملية لإخماد الحرائق

سجلت مختلف وحدات الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين على الساعة 08:30، حالة استقرار نسبي في حرائق الغابات، حيث تم إخماد 47 حريقًا بشكل نهائي عبر 14 ولاية، فيما تتواصل عمليات الحراسة والإخماد في بعض المواقع المحدودة.

  • وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية هذه هي الوضعية المفصلة لحالة الحرائق حسب الولايات:
  • بجاية: أكبر عدد من الحرائق بـ13 حريقًا تم إخمادها نهائيًا.
  • تيزي وزو: إخماد 18 حريقًا منها 16 بشكل نهائي، فيما تتواصل عملية الحراسة لحريقين آخرين.
  • جيجل: إخماد 3 حرائق نهائيًا.
  • سطيف: إخماد حريقين بشكل تام.
  • سكيكدة: حريق واحد لا تزال عملية الإخماد جارية بشأنه، وآخر تم إخماده مع استمرار الحراسة.
  • باتنة، الشلف، الجزائر العاصمة، برج بوعريريج، عين تموشنت: سجلت كل منها حريقًا واحدًا تم إخماده نهائيًا.
  • تبسة: حريق واحد تم إخماده وتستمر الحراسة عليه.
  • بومرداس وسوق أهراس: إخماد حريقين في كل ولاية دون تسجيل أضرار إضافية.
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