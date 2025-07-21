الحماية المدنية: إخماد 47 حريق غابات عبر 14 ولاية
سجلت مختلف وحدات الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين على الساعة 08:30، حالة استقرار نسبي في حرائق الغابات، حيث تم إخماد 47 حريقًا بشكل نهائي عبر 14 ولاية، فيما تتواصل عمليات الحراسة والإخماد في بعض المواقع المحدودة.
- وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية هذه هي الوضعية المفصلة لحالة الحرائق حسب الولايات:
- بجاية: أكبر عدد من الحرائق بـ13 حريقًا تم إخمادها نهائيًا.
- تيزي وزو: إخماد 18 حريقًا منها 16 بشكل نهائي، فيما تتواصل عملية الحراسة لحريقين آخرين.
- جيجل: إخماد 3 حرائق نهائيًا.
- سطيف: إخماد حريقين بشكل تام.
- سكيكدة: حريق واحد لا تزال عملية الإخماد جارية بشأنه، وآخر تم إخماده مع استمرار الحراسة.
- باتنة، الشلف، الجزائر العاصمة، برج بوعريريج، عين تموشنت: سجلت كل منها حريقًا واحدًا تم إخماده نهائيًا.
- تبسة: حريق واحد تم إخماده وتستمر الحراسة عليه.
- بومرداس وسوق أهراس: إخماد حريقين في كل ولاية دون تسجيل أضرار إضافية.