الحماية المدنية: إخماد 72 حريقًا واستمرار 3 حرائق في سكيكدة والطارف

أعلنت مصالح الحماية المدنية تسجيل 75 حريقًا عبر عدد من الولايات إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من اليوم الاثنين، تمكنت فرق التدخل من إخماد 72 منها، فيما لا تزال عمليات الإطفاء متواصلة للسيطرة على ثلاثة حرائق غابات بولايتي سكيكدة والطارف.

وأوضحت الحماية المدنية، في حصيلتها اليومية المتعلقة بحرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، أن الحرائق المتواصلة تتوزع بين حريقين بولاية سكيكدة وحريق واحد بولاية الطارف.

وفي ولاية سكيكدة، تتواصل عمليات الإخماد بكل من منطقة تاغوزة أولاد يحيى التابعة لبلدية أم الطوب، إضافة إلى مناطق إكارون ولمناقش ووادي بوصالح ببلدية قنواع.

كما اتخذت المصالح المختصة إجراءات وقائية ميدانية، تمثلت في إجلاء نحو 60 عائلة من قريتي أفنسو وعين السدمة إلى مناطق آمنة، تحسبًا لتطور الوضع.

أما بولاية الطارف، فتتواصل جهود فرق التدخل لإخماد حريق غابة بمنطقة ولجة محبوب التابعة لبلدية الزيتونة.