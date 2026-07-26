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الجزائر

الحماية المدنية: إخماد 72 حريقًا وبقاء 8 بؤر قيد السيطرة

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: إخماد 72 حريقًا وبقاء 8 بؤر قيد السيطرة
الحماية المدنية
جانب من جهود الإخماد

أعلنت مصالح الحماية المدنية تسجيل 80 حريقًا للغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل عبر مختلف ولايات البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من اليوم الأحد، مؤكدة إخماد 72 حريقًا، فيما تتواصل عمليات السيطرة على 8 حرائق متبقية.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحرائق التي لا تزال قيد الإخماد موزعة على ولايات سوق أهراس، وسكيكدة، والطارف، وسعيدة، وبجاية، وجيجل، وتيزي وزو، وبومرداس، بمعدل حريق واحد في كل ولاية.

وفي ولاية سكيكدة، امتد حريق بلدية قنواع خلال ساعات الليل، ما شكل تهديدًا للسكنات، واستدعى تنفيذ عملية إجلاء وقائي لعدد من العائلات، مع تسخير 37 شاحنة إطفاء، وطائرة من نوع BE200، إلى جانب طائرتي إخماد من نوع AT802 لدعم عمليات التدخل.

أما في ولاية بومرداس، فقد شهدت بلدية الناصرية حريقًا وصفته الحماية المدنية بـ “المهول” خلال الليل، قبل أن تتمكن الفرق المتدخلة من السيطرة عليه.

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