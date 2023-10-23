الحماية المدنية: إخماد 8 حرائق غابات على مستوى 6 ولايات
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغابات على مستوى 6 ولايات إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم الإثنين.
وذكرت الحماية المدنية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن 10 حرائق غابات اندلعت تم إخماد 8 منها، فيما تتواصل عملية الإخماد في حريقين على مستوى ولايتي جيجل وبجاية.
هذه الحالة العامة لحرائق الغابات إلى غاية التاسعة صباحا:
ولاية تيزي وزو
- حريق غابة آيت عيسى بلدية يعكورن الحريق أخمد نهائيا
- حريق غابة قرية ثامضيقت بلدية تيزي غنيف الحريق أخمد نهائيا
- حريق غابة قرية لعواوضة بلدية ذراع الميزان الحريق أخمد نهائيا
- حريق غابة قرية هنية بلدية ذراع الميزان الحريق أخمد نهائيا
ولاية بجاية
- حريق غابة وسط المدينة بلدية ادكار الحريق أخمد نهائيا
- حريق غابة لامزيد بلدية سيدي عيش عملية الاخماد متواصلة
ولاية سوق أهراس
- حريق غابة جنان الورد بلدية عين الزانة الحريق أخمد نهائيا
ولاية تيبازة
- حريق غابة الجمعة بلدية مراد الحريق أخمد نهائيا
ولاية البويرة
- حريق غابة قرية السبت بلدية الاخضرية الحريق أخمد نهائيا
ولاية جيجل
- حريق غابة تاغراست بلدية برج الطهر عملية الاخماد متواصلة