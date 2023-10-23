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الحماية المدنية: إخماد 8 حرائق غابات على مستوى 6 ولايات

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: إخماد 8 حرائق غابات على مستوى 6 ولايات
أرشيف
الحماية المدنية الجزائرية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغابات على مستوى 6 ولايات إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم الإثنين. 

وذكرت الحماية المدنية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن 10 حرائق غابات اندلعت تم إخماد 8 منها، فيما تتواصل عملية الإخماد في حريقين على مستوى ولايتي جيجل وبجاية.

هذه الحالة العامة لحرائق الغابات إلى غاية التاسعة صباحا: 

ولاية تيزي وزو

  • حريق غابة آيت عيسى بلدية يعكورن الحريق أخمد نهائيا
  • حريق غابة قرية ثامضيقت بلدية تيزي غنيف الحريق أخمد نهائيا
  • حريق غابة قرية لعواوضة بلدية ذراع الميزان الحريق أخمد نهائيا
  • حريق غابة قرية هنية بلدية ذراع الميزان الحريق أخمد نهائيا

ولاية بجاية

  • حريق غابة وسط المدينة بلدية ادكار الحريق أخمد نهائيا
  • حريق غابة لامزيد بلدية سيدي عيش عملية الاخماد متواصلة

ولاية سوق أهراس

  • حريق غابة جنان الورد بلدية عين الزانة الحريق أخمد نهائيا

ولاية تيبازة

  • حريق غابة الجمعة بلدية مراد الحريق أخمد نهائيا

ولاية البويرة

  • حريق غابة قرية السبت بلدية الاخضرية الحريق أخمد نهائيا

ولاية جيجل

  • حريق غابة تاغراست بلدية برج الطهر عملية الاخماد متواصلة
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