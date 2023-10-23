الحماية المدنية: إخماد 8 حرائق غابات على مستوى 6 ولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغابات على مستوى 6 ولايات إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم الإثنين.

وذكرت الحماية المدنية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن 10 حرائق غابات اندلعت تم إخماد 8 منها، فيما تتواصل عملية الإخماد في حريقين على مستوى ولايتي جيجل وبجاية.

هذه الحالة العامة لحرائق الغابات إلى غاية التاسعة صباحا:

ولاية تيزي وزو

حريق غابة آيت عيسى بلدية يعكورن الحريق أخمد نهائيا

حريق غابة قرية ثامضيقت بلدية تيزي غنيف الحريق أخمد نهائيا

حريق غابة قرية لعواوضة بلدية ذراع الميزان الحريق أخمد نهائيا

حريق غابة قرية هنية بلدية ذراع الميزان الحريق أخمد نهائيا

ولاية بجاية

حريق غابة وسط المدينة بلدية ادكار الحريق أخمد نهائيا

حريق غابة لامزيد بلدية سيدي عيش عملية الاخماد متواصلة

ولاية سوق أهراس

حريق غابة جنان الورد بلدية عين الزانة الحريق أخمد نهائيا

ولاية تيبازة

حريق غابة الجمعة بلدية مراد الحريق أخمد نهائيا

ولاية البويرة

حريق غابة قرية السبت بلدية الاخضرية الحريق أخمد نهائيا

ولاية جيجل