الحماية المدنية: إخماد 9 حرائق غابات عبر 7 ولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الثلاثاء، عن إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في الغابات والأدغال والأحراش بعدد من ولايات الوطن، مؤكدة إخمادها بشكل نهائي وذلك حسب الحصيلة الصباحية للوضعية العامة للحرائق على الساعة الثامنة ونصف (08:30) صباحًا.

وشملت الحرائق ولايات بجاية، تيزي وزو، ميلة، باتنة، سطيف، سكيكدة وبومرداس، حيث تم تسجيل تدخلات سريعة وفعالة لعناصر الحماية المدنية مكّنت من إخماد النيران.

ففي ولاية بجاية، تم إخماد حريقين بكل من بوهرو ببلدية ذراع القايد، وقرية أيت مرعي ببلدية خراطة. كما تدخلت الوحدات لإخماد حريقين في ولاية تيزي وزو، أحدهما في قرية ابكارن ببلدية بوزغن، والثاني بحي دبي وإحذيقاون ببلدية أزفون ووقنون.

أما بولاية ميلة، فقد تم إخماد حريق بمشتة أولاد طاق ببلدية العياضي برباس، في حين تدخلت وحدات الحماية المدنية بباتنة لإخماد حريق شبّ بغابة إينو غيسن وإيش علي ببلديتي إينوغيسن وباتنة.

وفي ولاية سطيف، تم إخماد حريق بقرية تاغرورت ببلدية بابور، بينما سجلت ولاية سكيكدة حريقًا بغابة مزاتة ببلدية أولاد أعطية، تم التحكم فيه وإخماده نهائيًا. كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بقرية آيت عمارة ببلدية تيمزريت في ولاية بومرداس.