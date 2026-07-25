الحماية المدنية: إخماد 91 حريقًا واستمرار 12 بؤرة عبر 11 ولاية

سجلت مصالح الحماية المدنية 103 حرائق غابات وأدغال وأحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 25 جويلية 2026، إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من اليوم السبت، تمكنت خلالها من إخماد 91 حريقًا، فيما لا تزال 12 بؤرة مشتعلة عبر 11 ولاية، مع استمرار جهود التدخل للسيطرة عليها.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها أن الحرائق المتواصلة تتوزع على ولايات سوق أهراس (حريق واحد)، سكيكدة (حريقان)، البويرة (حريق واحد)، الطارف (حريق واحد)، قسنطينة (حريق واحد)، سعيدة (حريق واحد)، ميلة (حريق واحد)، برج بوعريريج (حريق واحد)، بجاية (حريق واحد)، جيجل (حريق واحد)، وتيزي وزو (حريق واحد).

وفي سكيكدة، أشارت المصالح ذاتها إلى أن الحريق المسجل ببلدية عين قشرة دخل مرحلة معالجة الأدخنة والتبريد بمنطقة البطحة.

أما في ولاية البويرة، فيتواصل التدخل ببلدية الهاشمية، حيث بلغ الحريق مرحلة معالجة الأدخنة، مع احتمال تجدد انتشاره بفعل هبوب رياح قوية.

وفي سعيدة، لا يزال الحريق متواصلًا بغابة أم التوادجن ببلدية دوي ثابت، إلى جانب بؤرتين أخريين بمنطقتي المحجرة والرمل، دون تسجيل تهديد حالي، بينما تستمر عمليات الإخماد.

وبولاية قسنطينة، أوضحت الحماية المدنية أن الحريق المسجل ببلدية عين سمارة انحصر في بعض البؤر الصغيرة النشطة، فيما تقتصر باقي المناطق على الأدخنة، مع مواصلة عمليات المعالجة.

وفي تيزي وزو، لا تزال بؤرة صغيرة نشطة بمنطقة تاخليمت التابعة لبلدية أبي يوسف، وقد تشكل خطرًا في حال تطورها، بحسب المصدر ذاته.

وفي سوق أهراس، يواصل الحريق الكبير امتداده عبر ثلاث بلديات هي المراهنة والحدادة وسيدي فرج، مع تهديده لبعض المساكن في بلديتي سيدي فرج والحدادة، ما استدعى إجلاء عدد من العائلات كإجراء وقائي، في وقت تواصل فيه مصالح الحماية المدنية تسخير إمكاناتها الميدانية للسيطرة على الوضع.