الحماية المدنية: إنشاء 3 مراكز جديدة للتدريب بمواصفات عالمية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الثلاثاء، عن إنشاء 3 مراكز للتدريب على الجهاز التنفسي العازل (C.E.P.A.R.I) بمواصفات عالمية وأجهزة جد متطورة بكل من مديرية الحماية المدينة الاغواط، البويرة وقسنطينة هذه المراكز ستكون عملية عن قريب.

وأوضح بيان لذات المصالح، ان العملية جاء تنفيذا لتعليمات المدير العام للحماية المدنية وحرصه الشديد من أجل تطوير جانب التدخلات لاسيما منها التدخلات في حرائق الأوساط المغلقة والنصف مفتوحة والتي تستخدم فيها أجهزة التنفس العازل (ARI) هذه الأخيرة تتطلب مهارات وتدريبات خاصة من أجل ضمان أطول مدة ممكنة لعملية التدخل.

هذا وتحوز الحماية المدنية على مركز للتدريب على الجهاز التنفسي العازل عملي على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

تحتوي هذه المراكز على أجهزة تحكم جد متطورة ومضمار خاص بعون الحماية المدنية.

وستخصص هذه المراكز لتدريب الأعوان من مختلف ربوع الوطن على العمل بجهاز التنفسي العازل.