الحماية المدنية: إنقاذ 8 سيارات حاصرتها السيول بتبسة وسوق أهراس

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، السبت، عن تدخل مصالحها على مستوى ولايتي تبسة وسوق أهراس من اجل إنقاذ 8 سيارات حاصرتهم مياه السيول.

وأفاد بيان لذات المصالح انه على الساعة 15سا و30د، على مستوى ولاية تبسة ببلديـة بولحاف الدير تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه واد ( بولحاف الدير) أدى إلى حصر خمسة سيارات بهم عائلات تم إخراجهم من طرف مصالحنا و هم بصحة جيدة.

بولاية سوق اهراس تم إخراج سيارتين كانتا عالقتين نتيجة تجمع المياه في الطريق المسمى “قنطرة سيبور”، وإخراج سيارة عالقة نتيجة تجمع المياه بمحور دوار أمام المستشفى الجهوي لبلدية سوق أهراس.

المديرية العامة للحماية المدنية توصي كافة المواطنين باتخاذ وإتباع الإجراءات التالية :

متابعة النشرات الجوية الخاصة.

تنظيف البالوعات والمجاري.

عدم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع.

تحضر حقيبة الإسعافات الأولية، مذياع وبطاريات.

عدم المغامرة بقطع السيول راجلا أو السباحة في مجرى السيول.

يحب تفادي قطع السيول بالسيارات، قوة السيول لا يجابهها شيء.

ابتعد عن الوديان وحواف الأودية راقبوا أولادكم. علمهم عدم التواجد بالوديان أو السباحة فيها أو في البرك المائية و السدود.

عدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور، الأماكن الأعلى أكثر آمان.

رافقوا أولادكم لا سيما الصغار للذهاب للمدارس

اختر الطريق الآمن لوجهتك، انتبه جيدا من الأسلاك الكهربائية ، ممكن أن تسقطها الرياح القوية.

في حالة تسرب للمياه للمنزل اقطع التيار الكهربائي وأتصل بالحماية المدنية عبر الرقمين 1021 و الرقم 14.

ابقوا في الاستماع لنصائح وإرشادات الحماية المدنية.

لمستعملي الطريق : يجب تخفيض من السرعة.

إشعال الأضواء ولو في وضح النهار.

احترام مسافة الآمان.

عدم القيام بالمناورات الخطيرة.

تأكد من سلامة ماسحات الزجاج.

يجب ملئ دلو ماسح الزجاج.

أنصتوا لمختلف النصائح و الإرشادات والمعلومات عبر المذياع ومختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للحماية المدنية.