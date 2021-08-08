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الجزائر

الحماية المدنية: التلقيح ضد كورونا يجب أن تسبقه فحوصات قبلية لتجنب المخاطر

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: التلقيح ضد كورونا يجب أن تسبقه فحوصات قبلية لتجنب المخاطر

قال رئيس مكتب الاعلام والتوعية بالحماية المدنية لولاية الجزائر برناوي نسيم، الأحد، إن التلقيح ضد كورونا قد يحمل بعض المخاطر في حالة الإصابة غير الظاهرة، داعيا إلى الكشف قبل أخذ اللقاح.

وأوضح برناوي في حوار للإذاعة الجزائرية،  أن “تلقي اللقاح في خضم الموجة التي تعرفها الجزائر يحمل بعض المخاطر في حالة الاصابة غير الظاهرة الأعراض مع اللقاح” مشددا على ضرورة التلقيح من جهة وعلى ضرورة الفحوصات القبلية من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد أكد المتحدث تلقيح 57 ألف مواطن من بينها 17 ألف بالعاصمة ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوفيد التي باشرتها المديرية العامة للحماية المدنية عبر المدارس والمساجد وعدة فضاءات أخرى.

وأكد برناوي  أن العملية تسير بوتيرة جيدة، مشيدا بالإقبال على مراكز التلقيح عبر الوطن، داعيا إلى ضرورة الكشف قبل أخذ اللقاح.

من جهة أخرى، كشف برناوي عن خسارة خسارة أزيد من 11 ألف هكتار من الغابات خلال هذه السنة بسبب الحرائق.

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