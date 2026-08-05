الحماية المدنية الجزائرية حاضرة في أكبر تدريب دولي للإنقاذ الجبلي

تواصل الحماية المدنية الجزائرية تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، من خلال مشاركتها في الدورة التدريبية الدولية الثانية عشرة للإنقاذ الجبلي، التي تحتضنها جمهورية قيرغيزستان بمشاركة 12 دولة.

وبحسب ما أفاد بيان نشرته الحماية المدنية فقد انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية الدولية الثانية عشرة المتخصصة في الإنقاذ الجبلي، التي تستضيفها جمهورية قيرغيزستان تحت إشراف ورعاية المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO).

وتستمر الدورة على مدار أسبوعين، وتتضمن برنامجا مكثفا يجمع بين الدروس النظرية والتطبيقات الميدانية، إلى جانب أنشطة جماعية وورشات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإنقاذ والتدخل في المناطق الجبلية والوعرة.

وتسجل الحماية المدنية الجزائرية حضورها في هذا المحفل الدولي من خلال مشاركة الملازم الأول فيقاص إبراهيم، المختص ضمن فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP)، في خطوة تعكس حرص الجهاز على تعزيز كفاءة إطاراته والارتقاء بقدراتهم التقنية والعملياتية.

وتحرص الحماية المدنية الجزائرية على مواكبة المعايير الدولية في مجالات الإنقاذ والتدخل في المخاطر الكبرى، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الهيئات والأجهزة المختصة على المستوى الدولي.