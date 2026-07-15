الحماية المدنية: الدعم الجوي يتواصل لإخماد حرائق الغابات بعدة ولايات

تتواصل اليوم الأربعاء، جهود مصالح الحماية المدنية، مدعومة بوسائل الإسناد الجوي، للسيطرة على حرائق الغابات والأدغال والأحراش التي اشتعلت بعدد من ولايات الوطن، في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد.

وأفادت الحماية المدنية، في حصيلة محينة إلى غاية الساعة السابعة صباحا من يوم الأربعاء 15 جويلية 2026، بتسجيل 139 حريقا مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل، تمكنت فرق التدخل من إخماد 120 حريقا منها، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة على مستوى 19 حريقا.

وتتوزع الحرائق التي لا تزال قيد الإخماد عبر ولايات سطيف، بجاية، تيزي وزو، سعيدة، ميلة، المدية، جيجل، تيسمسيلت، قسنطينة ومعسكر، حيث تواصل الفرق البرية عملياتها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المساحات الغابية والمناطق المجاورة.

ولقي متطوع مصرعه متأثرا بحروق أصيب بها أثناء مشاركته في عمليات إخماد الحرائق المندلعة بإحدى قرى بني موحلي التابعة لدائرة بني ورتيلان شمال غرب ولاية سطيف فيما تم إجلاء مصاب ثان على متن مروحية لتلقي العلاج بالعاصمة، حسب ما جاء في موقع النهار.

وأفادت مصادر محلية أن ألسنة النيران القادمة من جهة بني جليل التقت مع الحرائق المشتعلة بقرية تيشي ببني موحلي، ما أدى إلى انتشارها بسرعة كبيرة بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المصادر أن الضحيتين من سكان القرية وكانا يشاركان في جهود الإخماد إلى جانب المتطوعين وأعوان الحماية المدنية، رغم تدخل مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي منذ ساعات الصباح للمساهمة في مكافحة الحرائق على مستوى المنطقة.

وفي إطار تعزيز عمليات التدخل، تم تسخير ثلاث طائرات من نوع AT-802 لإسناد فرق الإطفاء في مواجهة الحريق النشط ببلدية بني موحلي بولاية سطيف، كما تم توجيه طائرة BE-200 التابعة للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في إخماد الحريق الغابي ببلدية أولاد إبراهيم في ولاية سعيدة، إلى جانب دعم عمليات مكافحة الحريق المسجل ببلدية لرجام بولاية تيسمسيلت.

وأكدت الحماية المدنية أن عمليات التدخل متواصلة على مدار الساعة، بمشاركة مختلف الوسائل البشرية والمادية، إلى غاية السيطرة الكاملة على جميع البؤر المشتعلة، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة وتجنب كل السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية.