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الجزائر

الحماية المدنية: السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت مؤخراً

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت مؤخراً

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الجمعة، عن إخماد جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات شمال البلاد، بفضل التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ24 ساعة  الأخيرة.

وجاء ذلك في تصريح للمدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق، أكد فيه: “اليوم وبحلول الساعة الرابعة صباحا تم التحكم في إخماد  جميع الحرائق”.

إلى ذلك تم إخماد 26 بؤرة حريق بولاية الطارف و18 بؤرة في سوق أهراس و4 بؤر في  تيزي وزو و4 بؤر في سكيكدة و4 في تيبازة و4 في قالمة و4 في قسنطينة و2 في  سطيف و2 في بجاية وبؤرة في جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في البليدة وبؤرة في تلمسان.

وتبقى بؤرة واحدة في ولاية سكيكدة، تم التحكم فيها، “تحت المراقبة”.

وخلفت الحرائق وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، حيث سجلت ولاية الطارف  وفاة 30 شخصا جراء الحرائق، بينما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات وشهدت ولاية  سطيف وفاة شخصين متأثرين بحروق بليغة.

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