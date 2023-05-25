الحماية المدنية: العثور على جثمان الطفلة المفقودة بقالمة  

عثرت الفرق المختصة للحماية المدنية، الخميس، على جثمان الطفلة هبة التي جرفتها مياه الأمطار بلدية بوحشانة بولاية قالمة.

وأكدت مصالح الحماية المدينة أن الفقيدة عثر عليها بمنطقة بوكبوط على ضفاف الواد بين منطقة البسباس وعين خروبة بإقليم بلدية الخزارة على بعد 4 كلم من مقر سكناها.

بالصور.. تسخير 127 عونا للبحث عن الطفلة المفقودة بقالمة

سخرت مصالح الحماية المدنية، 127 عونا و 6 غطاسين للبحث عن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مفقودة بوسط مدينة بوحشانة بولاية قالمة.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04سا10د من أجل عملية البحث عن طفلة تبلغ من العمر 07 سنوات مفقودة بوسط مدينة بوحشانة بلدية بوحشانة دائرة لخزارة ولاية قالمة.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 127 عون بمختلف الرتب و06 غطاسين.

وأفاد البيان أن عملية البحث متواصلة.