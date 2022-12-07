الحماية المدنية: الهزة الأرضية شعر بها سكان 6 ولايات ولم تخلف خسائر
أعلنت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، أن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة حمام لوان وشعر بها سكان ولايات البليدة، المدية، الجزائر، البويرة ، بومرداس وولاية تيزي وزو، لم تسجل خلالها خسائر مادية أو بشرية.
وحسب البيان: على إثر الهزة الأرضية التي سجلت صبيحة اليوم في حدود الساعة 09 و 18 دقيقة بشدة 4.0 والتي حدد مركزها ب 10 كلم جنوب شرق بلدية حمام ملوان دائرة بوقرة، بحيث شعر بها سكان ولايات البليدة، المدية، الجزائر، البويرة ، بومرداس وولاية تيزي وزو.
واضاف: قامت وحدات الحماية المدنية بأرسال فرق راجلة وسيارات إسعاف للقيام بعملية تعرف، للحد الساعة لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية ولا مادية عملية التعرف جارية.
وتابع: كما تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنات و المواطنين بالحيطة والخذر وعدم الهلع والفزع.
وضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر الجزائر العاصمة صبيحة الأربعاء، حسب المركز الجزائري للبحث في علم الفلك.
وحسب المركز، فإن الهزة التي بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر، سجلت في حدود الساعة التاسعة و18 دقيقة.
وأوضح أن: هزة أرضية سجلت يوم 07 ديسمبر . 2022 الساعة 9 سا 18 د، بلغت 4.0 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد بـ 10 كم جنوب شرق حمام ملوان، بولاية البليدة.
من جهته أعلن المركز المتوسطي لمراقبة الزلازل عن وقوع الهزة.
Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#زلزال) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#زلزال) in Sour el Ghozlane 11 min ago. pic.twitter.com/0kiOPnNWqS
— EMSC (@LastQuake) December 7, 2022