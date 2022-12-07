الحماية المدنية: الهزة الأرضية شعر بها سكان 6 ولايات ولم تخلف خسائر

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، أن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة حمام لوان وشعر بها سكان ولايات البليدة، المدية، الجزائر، البويرة ، بومرداس وولاية تيزي وزو، لم تسجل خلالها خسائر مادية أو بشرية.

وحسب البيان: على إثر الهزة الأرضية التي سجلت صبيحة اليوم في حدود الساعة 09 و 18 دقيقة بشدة 4.0 والتي حدد مركزها ب 10 كلم جنوب شرق بلدية حمام ملوان دائرة بوقرة، بحيث شعر بها سكان ولايات البليدة، المدية، الجزائر، البويرة ، بومرداس وولاية تيزي وزو.

واضاف: قامت وحدات الحماية المدنية بأرسال فرق راجلة وسيارات إسعاف للقيام بعملية تعرف، للحد الساعة لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية ولا مادية عملية التعرف جارية.

وتابع: كما تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنات و المواطنين بالحيطة والخذر وعدم الهلع والفزع.

وضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر الجزائر العاصمة صبيحة الأربعاء، حسب المركز الجزائري للبحث في علم الفلك.

وحسب المركز، فإن الهزة التي بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر، سجلت في حدود الساعة التاسعة و18 دقيقة.

وأوضح أن: هزة أرضية سجلت يوم 07 ديسمبر . 2022 الساعة 9 سا 18 د، بلغت 4.0 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد بـ 10 كم جنوب شرق حمام ملوان، بولاية البليدة.

من جهته أعلن المركز المتوسطي لمراقبة الزلازل عن وقوع الهزة.