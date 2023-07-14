الحماية المدنية: انتشال 4 غرقى والبحث عن 3 آخرين متواصل

تمكنت الحماية المدنية من انتشال 4 غرقى ولازالت عملية البحث عن 3 آخرين متواصلة عبر عدد من الشواطئ.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الجمعة، أن وحداتها انتشلت 4 غرقى عبر شواطئ 6 ولايات فيما تزال عملية البحث عن 03 غرقى متواصلة .

وأوضحت أن عمليات البحث عن غريقين لا تزال متواصلة في ولاية بجاية حيث تدخلت على الساعة 04سا20د من أجل عملية البحث عن طفل غريق يبلغ من العمر 17 سنة بشاطئ سوق الإثنين.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية على الساعة 05سا33د من أجل عملية البحث عن طفل غريق هو الآخر يبلغ من العمر 17 سنة بشاطىء مالبو البحر.

وفي ولاية تيزي وزو عملية البحث عن غريق متواصلة بشاطىء تاسلاست بلدية ثيقزيرت.

أما في ولاية عنابة تم انتشال غريق متوفى من شاطىء الرمال الذهبية بلدية شطايبي على الساعة 05سا37د الضحية شاب يبلغ من العمر 30 سنة.

وفي ولاية الطارف تم انتشال غريق متوفى من شاطىء جندل بلدية القالة.

كما تدخلت الحماية المدنية في ولاية مستغانم حيث تم انتشال غريق متوفى، من منطقة ممنوعة للسباحة تبعد عن شاطئ سيدي منصور غربا حوالي 01 كلم، على الساعة 07سا23د ، الضحية من جنس ذكر يتراوح عمره بين 45 و 50 سنة.

وبولاية بومرداس تم انتشال غريق متوفى من شاطئ القرصان بلدية قورصو، الضحية رجل يبلغ من العمر46 سنة.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية منذ بداية موسم الاصطياف، 69 حالة غرق من بينها 32 على مستوى شواطئ البحر.

وكشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، أنه مع بداية كل صيف وارتفاع درجات الحرارة، تبرز ظاهرة الغرق في المسطحات المائية باختلافها، سواء الشواطئ, السدود والآبار، البرك المائية والوديان، مضيفا أن مصالح الحماية المدنية سجلت منذ الفاتح جوان 69 حالة غرق، 32 منها على مستوى الشواطئ و 37 في المسطحات المائية.