الحماية المدنية تبدأ تحضيراتها لموسم الإصطياف ومكافحة الحرائق

شرعت المديرية العامة للحماية المدنية في التحضير لموسم الإصطياف ومكافحة حرائق الغابات من خلال تنظيم ملتقى دراسي جهوي.

ويأتي الملتقى الذي ستحتضنه ولاية مستغانم يومي 12 و13 مارس فـي إطار مواصلة تحضير حملة مكافحة حرائق الغابات وحملة حراسة الشواطئ والاستجمام لسنة 2023،

ويضم الملتقى حسب بيان للحماية 29 مديرية بالإضافة إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، يمثلون ولايات الوسط الغربي، الجنوب الغربي وجنوب الوطن.

وسيتم خلال هذا الملتقى، دراسة الحصيلة المسجلة سنة 2022، فيما يتعلق بحرائق الغابات، حراسة الشواطئ والتطرق إلى مدى نجاعة الإجراءات الوقائية التي اتخذت خلال نفس السنة وكذا تحديد والوقوف على النقائص.

كما سيتم التشديد على ضرورة استعمال واستغلال الأمثل للمنصات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة في الاتصال التي تم استحداثها سنة 2022 وهذا للتكفل الجيد بالتدخلات خلال موسم الاصطياف الحالي.

وأوضح البيان، أنه سيتم وضع مخطط إتصال وقائي، يشمل الحملات التحسيسية والتوعوية على المستوى الوطني إبتداء من شهر ماي، والخاصة بأخطار السباحة، الوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، وكذا الأخطار المتعلقة بلسعات العقرب وحوادث المرور والتي تعرف ارتفاع محسوس خلال هذه الفترة.