الحماية المدنية تتدخل لإخماد 830 حريق عبر الوطن

أرتال وشاحنات ومروحيات لمكافحتها

تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد حرائق الغطاء النباتي عبر 242 حادث في مناطق متفرقة من ولايات الوطن.

وحسب ما أكده الملازم الأوّل عبدات يوسف، المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، في تصريح للشروق، فإنّ هذه الحرائق اندلعت منذ 14 جويلية من هذه السنة إلى غاية صبيحة يوم الجمعة الماضي 21 جويلية، وتم التحكم فيها والسيطرة عليها، ويتعلق الأمر، حسب حصيلة مفصلة قدمها الملازم الأوّل عبدات، بـ49 تدخلا في حرائق الغابات و101 تدخل في الأدغال والحشائش الجافة وكذا18 تدخلا في حرائق المحاصيل الزراعية و37 تدخلا في حرائق الأشجار المثمرة و 37تدخلا في حرائق حزم التبن وكذا 22 تدخلا في حرائق النخيل.

أمّا الحصيلة الإجمالية لمجموع تدخلات مصالح الحماية المدنية، حسب ممثلها، فبلغت في حرائق الغطاء النباتي منذ مارس 2023 إلى غاية يوم الجمعة الماضي 830 تدخل .

وجنّدت الحماية المدنية إمكانياتها من أجل مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، حيث تم تنصيب الجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغطاء النباتي المتمثل في الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية والنخيل.

وبلغ عدد الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل 65 رتلا متنقلا بتعداد قدره 3770 عون و650 شاحنة إطفاء.

ومن أجل ضمان تغطية جيّدة لحماية الغطاء النباتي تم استحداث مفارز جهوية لمكافحة حرائق الغابات من طرف المديرية العامة للحماية المدنية موزعة عبر 04 نقاط مدروسة بكل من الشلف والبليدة والبويرة والطارف، بالإضافة إلى الوحدة الجوية للحماية المدنية بتعداد 150 عون تدخل بمختلف الرتب ووحدات الحماية المدنية المتواجدة في قطاع غابي والمقدر عددهم بـ505 وحدة وبتعداد بشري يصل إلى 15000 عون بمختلف الرتب ومروحيات لإخماد الحرائق تابعين للحماية المدنية ومروحيات الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى 06 طائرات إخماد الحرائق بسعة 3000 لتر.

وسبق هذا التحضير العملياتي الجانب الوقائي المتمثل في القوافل التحسيسية للوقاية من خطر حرائق الغابات التي انطلقت في السابع من شهر ماي الفارط، استهدفت المواطنين من مختلف الفئات لرفع درجة الوعي بأهمية اتباع إجراءات اليقظة والحيطة لتفادي هذه الحوادث المأساوية التي تكون غير محمودة العواقب.