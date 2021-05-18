الحماية المدنية تحذر من السباحة في البرك والأحواض المائية

بعد تزايد عدد الغرقى وسط الأطفال

كشف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس الملازم الأول حسين بوشاشية، في تصريح لـ”الشروق”، عن حصيلة التدخلات المتعلقة بحالات الغرق في ذات الولاية منذ 14 مارس الماضي والتي أدت إلى وفاة 6 أطفال، حيث أن المنطقة تتوفر على الكثير من البرك والأودية، والتجمعات المائية إضافة إلى الشواطئ غير المحروسة، والصخرية التي بدأ يتوافد عليها المولعون بالسباحة بمجرد ارتفاع درجات الحرارة مع نهاية شهر الصوم.

وحسب الملازم الأول حسين بوشاشية، فإن مصالح الحماية المدنية في ولاية بومرداس ومنذ منتصف مارس الماضي، سجلت 7 عمليات تدخل لحوادث الغرق، وتم إنقاذ طفلين وغرق 6 أطفال آخرين.

وكانت أول وفاة لطفلين سنهما بين 14 و15 سنة على مستوى حوض مائي تابع لسد قدارة، وبعدها وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، في بركة مائية بقرية لعبيد بلدية يسر يوم 15 مارس، وفي 30 مارس غرق طفل في واد عمال، وتم إنقاذ آخر من الغرق في بركة مائية ببرج منايل يوم 15 ماي الجاري، وطفلين من غرق حقيقي على مستوى الشاطئ المركزي ببومرداس يوم 8 من نفس الشهر، ويوم 12 ماي، تم تسجيل وفاة طفل في الـ14 سنة على مستوى مجمع مائي بتامنطقة المسماة سيدي يوسف بلدية العامر دائرة يسر، ووفاة طفل آخر في الـ11 سنة، بقرية الشرقية لبلدية بن شود دائرة دلس.

ووجهت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس ندءها الوقائي لفائدة الأولياء بهدف تحسيس أبنائهم بخطورة هذه الأماكن وخطورة السباحة فيها، خاصة تزامنها مع ارتفاع درجة الحرارة.