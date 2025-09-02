الحماية المدنية تحذر من مخاطر المفرقعات في المولد النبوي الشريف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الثلاثاء، عن إطلاق حملة تحسيسية جوارية حول الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات والشموع، وذلك تحسباً للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وتركز الحملة على الفئات الأكثر عرضة لهذه الأخطار، خصوصاً الأطفال، عبر تقديم دروس توعوية قبل صلاة الجمعة وفي الساحات العمومية، إضافة إلى الاستعانة بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق التوعية.

وحذرت مصالح الحماية المدنية من مخاطر هذه المواد الممنوعة، التي قد تتسبب في انفجارات تؤدي إلى إصابات باليد، حروق في العين، فقدان السمع، أو حتى بتر الأصابع، داعية الأولياء إلى تحمل مسؤولياتهم في توعية أبنائهم.

كما شددت على ضرورة عدم رمي المفرقعات قرب الأشخاص أو السيارات أو بجوار المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات البنزين.

وبخصوص استعمال الشموع، أوصت بوضعها على دعائم ثابتة وغير قابلة للاشتعال، مع حصر استخدامها على البالغين وإبعادها عن الأغطية والأفرشة والأثاث، إضافة إلى عدم تركها أو علب الكبريت في متناول الأطفال.

وأكدت المديرية أنه في حالة وقوع أي طارئ، يمكن للمواطنين الاتصال برقم النجدة 14 أو الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بدقة.