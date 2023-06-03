الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الحذر من مخاطر التقلبات الجوية

قدّمت جملة من النصائح والتوجيهات

مع استمرار النشريات الجوية الخاصة التي تنذر بتقلّبات وأمطار بكميات معتبرة، تتواصل مخاوف المواطنين من تأثيراتها في بعض المناطق على خلفية ما تسببت فيه إلى غاية الآن من خسائر بشرية ومادية وغلق للطرقات وتهديم للمباني عبر عدد من الولايات منها تيبازة وبومرداس.. وتوجّه مصالح الحماية المدنية في كلّ مرّة تنبيهات للمواطنين من أجل التزام تدابير الحيطة والحذر وعدم المغامرة لتقليل الأضرار قدر المستطاع.

وأوضح في هذا السياق، الملازم الأوّل، خالد بن خلف الله، المكلّف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ التقلبات الجوية والأمطار المتساقطة في الآونة الأخيرة على مختلف ولايات الوطن تتطلب التعامل معها بحذر ويقظة.

ودعا بن خلف الله المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام وفضاء الانترنيت وبعض التطبيقات الخاصة بالأحوال الجوية، وذلك من أجل برمجة مواعيدهم وخرجاتهم وتأجيل ما أمكن منها.

وركز في ذات الإطار الملازم الأول على ارتفاع عدد حوادث المرور في أثناء فترات التساقط، لاسيما بعد فترة صفاء وجفاف، حيث تصبح الطرقات زلقة وتزيد من حوادث المرور مع احترام مسافة الأمان في مثل هذه الظروف الجوية المتقلبة وتجنب السرعة المفرطة التي تكون نتائجها وخيمة وهو ما يؤكد ارتفاع التدخلات لإنقاذ الضحايا في كل مرة.

أما بالنسبة للأشخاص القاطنين بالقرب من الأودية، فيستحسن مراقبة مستوى الوادي وفي حال شك أو خوف الاتصال بمصالح الحماية المدنية على الرقم 14 أو 10-21.

وأضاف المتحدث أنه من الأفضل تجنب الأنفاق أثناء فترة التساقط الغزير، مشيرا إلى أشغال التطهير التي تتكفل بها المصالح المعنية التي تنتشر بكثرة في مختلف النقاط السوداء التي تعرفها من أجل تفادي الانسداد، وبالتالي، تسرب كميات كبيرة إلى داخلها وارتفاع منسوب المياه الذي قد يغرق السيارات ويصعب عملية التدخل.

ولفت المتحدث انتباه المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن النقاط السوداء من أجل التدخل السريع للسلطات المعنية وفرق الإنقاذ، فكلما كانت كمية تساقط الأمطار كثيفة وبمعدلات عالية تنعكس سلبا على المواطنين لذا عليهم ألاّ يخاطروا بمركباتهم وإذا لم يكن هنالك أمر مستعجل فلا داعي للخروج، أما المواطنون القاطنون في الصّحراء وفي الهضاب العليا فينصحهم الملازم الأول بتجنب المرور في الأودية الجافة التي تعرف فيضانات فجائية وتسبب خسائر فادحة في الأرواح البشرية.

وإلى ذلك، نصحت مصالح الحماية المدنية بالابتعاد عن الجسور، وأعمدة الكهرباء وتجنّب البقاء في المناطق المغمورة بالمياه، سواء كان ذلك على متن المركبات أو راجلين والقيام بتسهيل جريان مياه الأمطار بتنظيف البالوعات في محيط المواطنين بواسطة مجرفات يدوية، دون مخاطرة ودون فتح أغطية القنوات الرئيسية للصرف الصحي تفاديا لحوادث السقوط داخلها والغرق.

وفي حال تسجيل سيول، أوصت الحماية المدنية باللجوء إلى أماكن آمنة إلى غاية استقرار الوضعية الجوية دون المغامرة والتصرف بهدوء أمام أي طارئ دون المجازفة خاصة بالأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.