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الجزائر
لمواجهة الحرائق وموجة الحرّ

الحماية المدنية تدعو جميع أعوانها في 44 ولاية للالتحاق بمقرات عملهم

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية تدعو جميع أعوانها في 44 ولاية للالتحاق بمقرات عملهم

نظرا للوضعية الناجمة عن الحرائق المسجلة عبر العديد من ولايات الوطن، في ظل موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات، وتبعا للبرقية الخاصة الواردة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية، والمتضمنة تسجيل ارتفاع شديد في درجات الحرارة عبر العديد من الولايات، والتي قد تصل أو تفوق 48 درجة مئوية ببعض المناطق إلى غاية يوم الأحد 19 جويلية 2026 على الأقل، يُطلب من كافة الأعوان التابعين للولايات المذكورة أدناه الالتحاق الفوري بمقرات عملهم.

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