الحماية المدنية: تسجيل 12 حريق غابات عبر 5 ولايات

سجّلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، سلسلة من حرائق الغطاء النباتي شملت غابات وأدغالًا وأحراشًا عبر عدد من ولايات الوطن، حيث تم إخماد أغلبها نهائيًا، فيما تتواصل جهود الإخماد في بعض المناطق.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإنه اندلع حريق غابي في ولاية برج بوعريريج بمنطقة القريو الواقعة على الحدود بين بلديات جعافرة، القلة وتفرق. وقد تمّت السيطرة على الحريق نهائيًا، فيما تتواصل عمليات الحراسة لمنع تجدد النيران.

أما في ولاية تبسة، فقد شهدت بلدية مرسط حريقًا غابويًا بجبل الحوض، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة. وفي بلدية الكويف، تم إخماد حريق غابة بجبل قوراي بشكل كامل.

وفي قالمة، اندلع حريق بالأدغال والأحراش في منطقة رأس الناقة بقرية عين تحميمين التابعة لبلدية مجاز الصفاء، وتمت السيطرة عليه نهائيًا. كما أخمد حريق مماثل عند النقطة الحدودية بين ثلاث بلديات في بلدية بن جراح.

وشهدت ولاية ميلة عدة حرائق تم إخمادها بنجاح، من بينها حريق في مشتة بوالقرامش ببلدية أعميرة آراس، وآخر في مشتة عين كبيرة ببلدية تسالة المطاعي. كما تم إخماد حريق أحراش في مشتة هباشة ببلدية حمالة.

وفي ولاية سوق أهراس، سُجّلت حرائق في بلديتي مشروحة وعين الزانة. وتمت السيطرة على حريق غابة الفج لبيض وقابل الكاف ومشتة مجردة، كما أُخمد الحريق الذي اندلع في غابة مشتة الفحيص.