الجزائر

الحماية المدنية: تسجيل 13 حريقاً للغطاء النباتي في 9 ولايات

محمد فاسي
جانب من تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد الحرائق

سجلت الحماية المدنية بخصوص الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الأحد، اندلاع 13 حريقاً طال الغابات والأدغال والأحراش عبر 9 ولايات.

وحسب الحصيلة، لا تزال 3 حرائق قيد الإخماد بكل من البليدة (غابة حقو فرعون – بلدية الشريعة)، تيبازة (غابة سيدي أمحمد أڤلوش – بلدية مسلمون)، وبجاية (أدغال وأحراش أسيال – بلدية أيت إسماعيل).

وفي المقابل، تم إخماد 10 حرائق نهائياً بكل من بجاية (دار ناصر، أقنطاس، المروج، أخروب)، سطيف (العين الحامضة – بلدية تيزي نبشار)، تيزي وزو (مراقو – بلدية تيزي غنيف)، تلمسان (دار مراسن – بلدية الغزوات)، الطارف (عين المحارم دار عائشة – بلدية العيون)، وهران (قرب فوضوي – بلدية المرسى الكبير)، والمدية (غابة بوتن – بلدية بن شكاو).

وأكدت الحماية المدنية أن العمليات الجارية تتواصل عبر وحداتها في الميدان من خلال التقليب والتبريد ومعالجة بعض البؤر.

