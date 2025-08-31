الحماية المدنية: تسجيل 13 حريقاً للغطاء النباتي في 9 ولايات

سجلت الحماية المدنية بخصوص الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الأحد، اندلاع 13 حريقاً طال الغابات والأدغال والأحراش عبر 9 ولايات.

وحسب الحصيلة، لا تزال 3 حرائق قيد الإخماد بكل من البليدة (غابة حقو فرعون – بلدية الشريعة)، تيبازة (غابة سيدي أمحمد أڤلوش – بلدية مسلمون)، وبجاية (أدغال وأحراش أسيال – بلدية أيت إسماعيل).

وفي المقابل، تم إخماد 10 حرائق نهائياً بكل من بجاية (دار ناصر، أقنطاس، المروج، أخروب)، سطيف (العين الحامضة – بلدية تيزي نبشار)، تيزي وزو (مراقو – بلدية تيزي غنيف)، تلمسان (دار مراسن – بلدية الغزوات)، الطارف (عين المحارم دار عائشة – بلدية العيون)، وهران (قرب فوضوي – بلدية المرسى الكبير)، والمدية (غابة بوتن – بلدية بن شكاو).

وأكدت الحماية المدنية أن العمليات الجارية تتواصل عبر وحداتها في الميدان من خلال التقليب والتبريد ومعالجة بعض البؤر.