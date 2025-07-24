الحماية المدنية: تسجيل 20 حريق غابات عبر 9 ولايات

تشهد عدة ولايات عبر التراب الوطني حرائق مست الغابات والأدغال والأحراش، حيث تمكّنت مصالح الحماية المدنية إلى غاية الساعة 09:30 من صباح اليوم الخميس من السيطرة على معظمها، فيما لا تزال بعض العمليات متواصلة.

ففي ولاية برج بوعريريج، تواصل الفرق المختصة إخماد حريقين بغابتي القريو (طريق البوني) وأفوغال بقرية امسود، حيث تم إخماد الحريق الثاني بشكل نهائي.

أما في ولاية بجاية، فقد تم تسجيل عدة حرائق في بلديات إغيل علي، تامريجت، تيزي نبربر، درقينة، صدوق وشميني، حيث أُخمدت جميعها نهائيًا باستثناء حريق غابة البوني في إغيل علي الذي لا تزال عملية إخماده جارية.

وفي تيزي وزو، سُجلت حرائق في بوزغن، فريحة، ومقلع، وتمت السيطرة عليها جميعًا.

ولاية قالمة بدورها شهدت حرائق في بلديتي بن جراح وعين بن اليضاء، وتم إخمادها دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي ولاية جيجل، أُخمدت حرائق بكل من بلديتي تاكسنة (غابة أم الحوت) والميلية (أولاد العربي) نهائيًا.

أما في ولاية سطيف، فقد سُجل حريق في بلدية وادي البارد بمنطقة شلالات أولاد عياد، وأُخمد بالكامل.

وشهدت ولاية الجزائر العاصمة حريقين في بني مسوس (حي سيلاست) ووادي السمار، حيث تم التعامل معهما بفعالية وإخمادهما نهائيًا.

وفي أم البواقي، أُخمد حريق غابة الحملاوية في بلدية عين البيضاء، كما تمت السيطرة نهائيًا على حريق غابة بوزران في بلدية باتنة بولاية باتنة.

وللسيطرة على الحرائق تم تسخير 9 طائرات AT802 من ولايات بجاية وجيجل وعنابة، وBE200 للجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى امكانيات الوحدات المجاورة لبجاية وبرج بوعريريج لإخماد حريق غابي بين ولاية بجاية (بلدية إغيل علي) وولاية برج بوعريريج (بلديتي ثنية النصر والجعافرة).