الحماية المدنية: تسجيل 21 حريق غابات عبر 9 ولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء في حصيلة ميدانية محدثة على الساعة الثامنة والنصف صباحًا، باندلاع عدد من حرائق الغابات والأدغال والأحراش عبر عدة ولايات، حيث تم إخماد معظمها، في حين تتواصل جهود الإخماد في بؤر محدودة.

وسُجّل في ولاية تيبازة، ببلدية شرشال، اندلاع حريق غابة بالمكان المسمى ذراع القنين، ولا تزال عملية الإخماد جارية حتى اللحظة.

وفي ولاية المدية، تدخلت وحدات الحماية المدنية ببلدية بعطة لإخماد حريق شبّ في غابة سبت البلوط، وتمت السيطرة عليه نهائيًا.

أما بولاية بومرداس، فقد تم إخماد حريق بالأدغال والأحراش بمنطقة أولاد سيدي عبد الله في بلدية شعبة العامر.

وسُجلت بولاية تيزي وزو عدة حرائق في الأدغال والأحراش بكل من واد عيسي، قرية تيفرة، دراع ساشم، شعوفة، وحي عدل، وقد تم إخمادها بالكامل.

كما تدخلت المصالح ذاتها في ولاية بجاية لإخماد حرائق اندلعت في اعمريو، تيزي الواد، الهواء الجميل، حي 600 مسكن، أحدادن، ابوراسن، 350 مسكن، لوطة، ومزرعة أوبلعيد، وأُخمدت كلها نهائيًا.

وفي ولاية سوق أهراس، تم تسجيل حريق في الأدغال والأحراش بمشتة عين ماكر في بلدية مشروحة، وأكدت الحماية المدنية إخماده كليًا.

كما تم إخماد حريق غابة في مشتة حمام دار الشيخ ببلدية الرواشد في ولاية ميلة.

وشهدت ولاية عين الدفلى حريقًا في غابة صرى الحلفة ببلدية بطحية، وتمت السيطرة عليه، إلى جانب إخماد حريق في الأدغال والأحراش بالمكان المسمى مجرى الواد سيدي عباز في بلدية غرداية.