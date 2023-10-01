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الجزائر

الحماية المدنية: تسجيل 3 حرائق غابات بهذه الولايات

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: تسجيل 3 حرائق غابات بهذه الولايات
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كشفت الحماية المدنية الجزائرية، الأحد، عن تسجيل 3 حرائق غابات بولايات تيزي وزو، بجاية وعين الدفلى.

وأفاد بيان للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن عمليات الإخماد متواصلة في الحرائق المسجلة بهذه الولايات.

وذكر ذات المصدر، الحالة العامة لحرائق الغابات بهذه الولايات إلى غاية الساعة 17.00 من يوم الأحد:

ولاية تيزي وزو

  • حريق غابة “إيكوسا” بلدية بوزغن، عملية الإخماد متواصلة

ولاية بجاية

  • حريق غابة “أمريج” بلدية درقينة، عملية الإخماد متواصلة.

ولاية عين الدفلى

  • حريق غابة “البراقيق” بلدية العبادية، عملية الإخماد متواصلة.
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