الحماية المدنية: تسجيل 3 حرائق غابات عبر 3 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، في تحديث للوضعية العامة لحرائق الغطاء النباتي إلى غاية الساعة الثامنة صباحًا من اليوم الإثنين، عن تسجيل عدة حرائق غابات بعدد من ولايات الوطن، مؤكدة استمرار عمليات الإخماد والحراسة.

ففي ولاية برج بوعريريج، اندلع حريق غابة بمنطقة القريو على مستوى طريق البوني ببلدية ثنية النصر، وقد تمكنت فرق التدخل من السيطرة على الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة لتفادي أي إعادة اشتعال محتملة.

أما بولاية تبسة، فقد اندلع حريق غابي بجبل الحوض في بلدية مرسط، حيث تم إخماده بالكامل مع استمرار الحراسة الوقائية.

وفي ولاية جيجل، تتواصل جهود الإخماد لحريق غابة اندلع بمنطقة بن حي بوشميسة في بلدية سيدي معروف، حيث لا تزال وحدات الحماية المدنية تعمل على احتواء النيران والحد من انتشارها.