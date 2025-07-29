الحماية المدنية: تسجيل 3 حرائق غابات عبر 3 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، في تحديث للوضعية العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر عدد من ولايات الوطن في تحديث إلى غاية الساعة الثامنة صباحًا من صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة تسجيل تدخلات فعالة أدت إلى السيطرة الكاملة أو الجزئية على الحرائق المندلعة.

ففي ولاية بجاية، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد حريق شبّ بالأدغال والأحراش في بلدية شلاطة، وتحديدًا بالمكان المسمى “كول شلاطة”، حيث تم القضاء على ألسنة اللهب نهائيًا.

أما في ولاية برج بوعريريج، فقد اندلع حريق غابي بمنطقة “القريو” بطريق البوني في بلدية ثنية النصر، وتمت السيطرة عليه، في حين لا تزال عملية الحراسة متواصلة لتفادي اشتعال النيران من جديد.

وفي ولاية تبسة، تدخلت الحماية المدنية لإخماد حريق غابة اندلع بجبل الحوض في بلدية مرسط، حيث تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، مع استمرار عملية الحراسة الوقائية.